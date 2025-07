To już plaga! Kolejny gwiazdor ogłosił rozwód! Michał Czernecki spędził z żoną Magdaleną 20 lat

Michał Czernecki i jego żona Magdalena zdecydowali się zakończyć swoje 20-letnie małżeństwo. Do warszawskiego sądu na początku lipca 2025 roku trafił pozew rozwodowy. To kolejna para w polskim show-biznesie, która po latach postanowiła się rozstać. Co się dzieje? To już istna plaga!