Tomasz Karolak w "Tańcu z Gwiazdami". Ujawniono kulisy jego angażu. W tle gigantyczne pieniądze

Jesienią na parkiecie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" zobaczymy Tomasza Karolaka. Jak ustalił Pudelek, negocjacje z aktorem trwały bardzo długo. Co sprawiło, że w końcu zgodził się przyjąć propozycję? "Odrobina rozgłosu na pewno się przyda".