Barbara Bursztynowicz wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"? Postawiła stacji jeden warunek

Barbara Bursztynowicz wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"

Choć dopiero kilka tygodniu zakończyła się 16. edycja programu "Taniec z Gwiazdami" i dopiero powoli emocje opadają, to produkcja show nie próżnuje i już prowadzi rozmowy z kolejnymi gwiazdami, które miałyby zatańczyć jesienią. Z niektórymi już udało się dojść do porozumienia i w związku z tym, co jakiś czas przedstawiane są nazwiska uczestników 17. edycji "Tańca z Gwiazdami". Wiadomo, że już wkrótce będziemy mogli podziwiać taneczne umiejętności Ewy Minge oraz Mai Bohosiewicz. Portal Pudelek podaje, że w programie zatańczą również Sebastian Fabijański, Aleksander Sikora i Landberry. Teraz pojawiło się kolejne gorące nazwisko uczestniczki "Tańca z Gwiazdami". Z informacji, jakie podaje Pudelek, w show ma wystąpić sama Barbara Bursztynowicz. Okazuje się, że aktorka po odejściu z "Klanu" wcale nie narzeka na brak propozycji zawodowych.

Aktorka postawiła produkcji "TzG" jeden warunek

Ponoć to nie pierwsza propozycja do udziału w programie, jaką Bursztynowicz miała otrzymać.

Basia w przeszłości wiele razy odrzucała propozycje tańczenia. Ale udział Grażyny Szapołowskiej, która jest jej wielką przyjaciółką, ją oswoił. Ona namówiła ją by poszła w jej ślady. No i w końcu stwierdziła, że jak nie teraz to nigdy. Bardzo o nią zabiegaliśmy i wreszcie się udało. Przyciągnie nie tylko widzów "Klanu", ale i starszą widownię, na której nam zależy

- miała zdradzić w rozmowie z Pudelkiem osoba z produkcji "TzG". Wiadomo, że aktorka postawiła producentom jeden ważny warunek.

Ona chce długie suknie, bo na razie nie wyobraża siebie w kusych kreacjach do szybkich piosenek. Jak będzie w programie dłużej, to obiecała, że później zaryzykuje i się otworzy. Na początku chce jednak bezpiecznej opcji i my się na to zgadzamy

- wyjawiła osoba z produkcji. W związku z tym aktorka w pierwszych odcinkach może liczyć na powolne tańce.