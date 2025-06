"Taniec z Gwiazdami". Ewa Minge z zakazem od produkcji. Nie ma zmiłuj!

Ewa Minge w programie "Taniec z Gwiazdami"

Ewa Minge jest kolejną sławną postacią w dojrzałym wieku, która stanie do rywalizacji w programie "Taniec z Gwiazdami. Dancing with the stars". Co prawda projektantka jest młodsza niż startujące w poprzednich edycjach "TzG" Majka Jeżowska i Grażyna Szapołowska, ale także zalicza się do grupy 55+. Choć nie widac tego po niej zupełnie. Ewa Minge jako pierwsza uczestniczka jesiennej edycji programu "Taniec z Gwiazdami" zaprezentowana została podczas finału poprzedniej serii. Niestety, gdy dowiedzieli się o tym hejterzy, zaczęli w brzydki sposób czepiać się projektantki. Ta jednak robi swoje i się nie przejmuje,.

Pierwsze negatywne komentarze już się pojawiły. Syn mi wysłał, bo on jest szefem marketingu u nas. Ja wygrałam, bo powiedziałam, że coś takiego na pewno się pojawi: "Taka stara baba, jak się nie rozsypie, to niech tańczy". Ja należę do osób, które kiedyś przeżyły tragiczną falę hejtu, to spowodowało, że mam teraz skórę słonia. Mnie teraz nie można obrazić

- mówiła Ewa Minge w rozmowie z "Super Expressem".

Ewa Minge z zakazem od produkcji "Tańca z Gwiazdmi"

Wydawać by się mogło, że gwiazda jest w uprzywilejowanej pozycji, bo z racji tego, że jako pierwsza z nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" została zaprezentowana widzom, będzie mieć więcej czasu na treningi taneczne. Niestety tak dobrze nie ma. Rygor musi być! Ewa Minge na razie nie może tańczyć! Wszystko z powodu zakazu.

Produkcja mi zakazała, żeby było widać postępy

- zdradziła projektantka w rozmowie z portalem Shownews.pl. Mimo to jednak - przynajmniej jeśli chodzi o kondycję - gwiazda już teraz wydaje się być dobrze przygotowana. Nie stroni bowiem od sportu. Niedawno mogliśmy oglądać, jak Ewa Minge boksuje. W przecież w boksie bez dobrej kondycji ani rusz. Przy okazji zobaczyliśmy figurę projektantki... Na parkiecie raczej nie powinno być problemów.

