58-letnia Ewa Minge podciągnęła rajtuzy pod sam biust. Stanik od bikini i obcisłe legginsy zrobiły swoje. Tylko zerknijcie!

Ewa Minge ma 58 lat i ogromne doświadczenie w "bywaniu". Nic więc dziwnego, że gdy przybyła na Pink Party, imprezę organizowaną przez Pudelka, odwracały się za nią wszystkie głowy. Rudowłosa gwiazda wyglądała świetnie z burzą loków i w obcisłym, dość skąpym stroju, który podkreślił wszystkie jej atuty.

Ewa Minge na Pink Party. Cukierkowe legginsy i błyszczący stanik. I te buty!

Projektantka mody zbliża się do sześćdziesiątki. Już za 2 lata osiągnie wiek emerytalny (!), jest też mamą dorosłych synów. Ale czy to widać? Odpowiedź może być tylko jedna - nie! Minge na Pink Party przyszła ubrana odważniej od wielu młodszych celebrytek i, co ważne, prezentowała się doskonale. Oczywiście jej strój nie każdemu przypadnie do gustu, ale trzeba przyznać, że gwiazda wie, jak dobrać ubrania, aby robić piorunujące wrażenie.

Minge na wieczorną imprezę założyła szalenie obcisłe legginsy w intensywnym odcieniu różu, który przywodził na myśl słodkie landrynki i dobrała do niego "diamentową", błyszczącą górę od bikini. Kropką nad i były różowe, choć już nieco spokojniejsze kolorystycznie, szpilki z kokardami.

Minge całość uzupełniła kusym, czarnym wdziankiem. W dłoni trzymała maleńką torebkę, a na nos założyła okulary w dużych, charakterystycznych oprawkach.

Projektantka zaszalała ze strojem, ale przy takiej okazji to nawet wskazane. Pozostałe gwiazdy też chętnie sięgały po różowy kolor, choć np. Iwona Węgrowska wybrała klasyczną czerń. Jednak jej suknia i tak była ekstrawagancka ze względu na prześwity tu i tam.

Jak wam się podoba?

