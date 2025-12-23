Maryla Rodowicz mieszka w 100-letniej willi. Dom artystki jest nawiedzony!

Aleksandra Kalita
2025-12-23 14:48

Królowa polskiej piosenki przed laty zakupiła piękną posiadłość w podwarszawskim Konstancinie. 100-letnia willa ma ciekawą historię, w której nie brakuje również ludzkich dramatów. Razem z Marylą Rodowicz mieszkają jej ukochane koty i... duchy! "Skrzypi podłoga, brzęczą kieliszki w kredensie, gdzie jest samo szkło" - mówiła.

Maryla Rodowicz mieszka w 100-letniej willi. To jej azyl

Maryla Rodowicz (80 l.) jest niekwestionowaną gwiazdą polskiej muzyki. We współpracy z cenionymi tekściarzami i kompozytorami stworzyła wiele legendarnych utworów, które do dziś cieszą się ogromną popularnością. Przed laty, jeszcze z mężem Andrzejem Dużyńskim, wprowadziła się do 100-letniego domu w podwarszawskim Konstancinie.

Jest to wolnostojąca willa otoczona ogromnym ogrodem, która daje gwieździe poczucie prywatności. Maryla Rodowicz wielokrotnie podkreślała, że dom jest jej jej azylem, w którym może odpocząć od zgiełku show-biznesu. Nie ukrywa też, że utrzymanie starej posiadłości wymaga sporego nakładu finansowego. Jednak nawet po rozstaniu z mężem wyprowadzka nie wchodziła w grę.

Moja willa ma się nijak do hollywoodzkich rezydencji, gdzie jest 20 sypialni, basen, kort tenisowy, kino i trzy domki dla gości. Ale to dom moich marzeń, wydaje mi się, że mieszkam tu od zawsze, wyparłam z pamięci poprzednie mieszkania - mówiła kilka lat temu w rozmowie z "Super Expressem". 

Maryla Rodowicz mieszka z kotami i... duchami!

Dom Maryli Rodowicz to miejsce z duszą. Pełno w nim pamiątek, obrazów, fotografii i przedmiotów związanych z jej długą karierą muzyczną. Artystka chętnie zaprasza do niego gości. Niestety, mieszkanie w starej posiadłości ma swoje minusy. Dom Rodowicz w Konstancinie ma wiele schodów. I gwiazda ma coraz większe problemy, aby je pokonywać! Niedawno rozmyślała nad zakupieniem mniejszego lokum w okolicy, a willa służyłaby jej za dom "letniskowy".

Na razie gwiazda nadal mieszka willi. Towarzyszą jej koty oraz... duchy! W jednym z wywiadów opowiadała, że czuje ich obecność, a i same duchy czasem dają o sobie znać

Skrzypi podłoga, brzęczą kieliszki w kredensie, gdzie jest samo szkło. Ponieważ tam popełnił samobójstwo taki pijak pijaczek, to myślę, że dlatego brzęczą te kieliszki. Ja zawsze mówię do niego - częstuj się koleś - cytuje słowa gwiazdy portal Pudelek.

