Krystyna Janda mieszka w pięknym dworku. To dom z duszą!

Krystyna Janda (72 l.) przez ponad 30 lat związana była z Edwardem Kłosińskim, cenionym operatorem filmowym. Małżonkowie uciekli przed warszawskim zgiełkiem do Milanówka. Pod koniec lat 80. kupili tam podniszczoną willę z okresu międzywojennego. W latach 20. XX mieszkał tam słynny śpiewak operowy Stanisław Gruszczyński.

Myśmy kupili dom, który wybudował Stanisław Gruszczyński, to był śpiewak operowy, kiedyś miał kontrakt w La Scali i był naprawdę bogatym człowiekiem, zbudował ten dom nadzwyczajnie, ale zaczął tracić głos… Bardzo się to tragicznie skończyło, bo on zmarł w Milanówku zapomniany na takiej kupie węgla - wspominała aktorka w programie Macieja Orłosia, "Daję słowo".

Zabytkowy dworek po wojnie służył za szpital dla warszawiaków ewakuowanych z obozu w Pruszkowie. Jedna z sypialni była "umieralnią", do której trafiali pacjenci, dla których nie było już ratunku. Później budynek przez wiele lat był opuszczony. Gdy Krystyna Janda z mężem kupili posiadłość, była w opłakanym stanie.

Małżonkowie poświęcili wiele czasu i pieniędzy, by stworzyć tam swój wymarzony dom. Dziś jest to prawdziwe miejsce z duszą, do którego chętne przyjeżdża rodzina aktorki oraz jej znani przyjaciele. Od ponad dwudziestu lat w każde Boże Ciało do Milanówka zjeżdżają się zaprzyjaźnieni artyści. Jest to tradycja, którą zapoczątkował zmarły Edward Kłosiński.

Dom Krystyny Jandy był nawiedzony! Musiała wezwać księdza

Jednak dom z taką historią gościł nie tylko żywych. Jak twierdzi Krystyna Janda, gdy wprowadzili się do dworku, zaczęły się w nim dziać rzeczy, które trudno wyjaśnić. Historię dworku opisała kiedyś na swojej stronie internetowej. Aktorka wyznała, że początkowo bała się tam mieszkać. Nocami wyły psy, słychać było bieganie, ciągle działo się coś dziwnego.

W jednym z wywiadów wspominała, że czuć było złą energię, a ściany pamiętały o koszmarach, które się tam wydarzyły przed laty. Mówiła też, że nie był to szczęśliwy dom.

Myśmy się o tym wszystkim dowiedzieli dużo później, jak urodziłam dziecko i nocami nie spałam, bo je nosiłam. […] Często coś spadało, tłukła się porcelana, ktoś biegł po schodach, wydawało mi się. […] Była taka dziewczyna pomagająca mnie i mamie w opiece nad dziećmi i mówiłam do niej: Basiu, ja ci dziękuję, bo słyszałam, jak zbiegasz w nocy, żeby mnie zastąpić, a ona mówiła: Krysia, ja w ogóle nie wstawałam - wyznała Janda.

Założycielka Teatru Polonia postanowiła odwiedzić grób pierwszego właściciela willi. Nagrobek Stanisława Gruszczyńskiego był całkowicie zarośnięty. Krystyna Janda oczyściła go, zapaliła świeczkę i od tamtej pory dba o to miejsce. Ponurą atmosferę, która panowała w domu, pogłębiały opowieści mieszkańców Milanówka. Od jednej z sąsiadek aktorka usłyszała, że w ogrodzie pogrzebano pacjentów ze szpitala. Nocne hałasy i spadające rzeczy sprawiły, że Krystyna Janda postanowiła udać się po pomoc do siły wyższej.

Musimy coś zrobić, ja się zaczynam bać! Psy wyją nocami, ciągle zdarza się coś dziwnego. [...] Wezwałam księdza z sąsiadującego z nami kościoła Milanowskiego. Spojrzał na dom w pełnym rozkwicie remontu, wziął [krucyfiks] do ręki. [...] Basia szła za mną trzymając wodę święconą rozlaną na talerzu. Przechodziłyśmy z pokoju do pokoju, żegnałyśmy się i kropiłam wszystkie kąty. Tak obeszłyśmy cały dom - pisała na swojej stronie.

Po interwencji księdza niespokojne duchy dały spokój nowym mieszkańcom dworku.

