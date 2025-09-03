Postawiła wszystko na jedną kartę. Janda wyprzedała majątek, a pieniędzy i tak nie starczyło

Marta Kowalska
2025-09-03 5:15

Krystyna Janda była już wielką gwiazdą, kiedy w 2005 roku podjęła decyzję, która zaskoczyła wszystkich. Sprzedała swój dom i cały majątek, by otworzyć własny teatr – Polonię. W rozmowie przyznała, że postawiła wtedy wszystko na jedną kartę. „Dom wystarczył tylko na część inwestycji, a rzeczywiście postawiliśmy z mężem wszystko na jedną kartę. Pieniądze to jedna sprawa, ale poświęciliśmy też nasze autorytety i dorobek”.

Krystyna Janda

Autor: AKPA
  • Krystyna Janda sprzedała dom i majątek, by w 2005 roku stworzyć Teatr Polonia.
  • Początkowo wielu krytyków uważało, że to szaleństwo, ale teatr szybko odniósł sukces.
  • Dziś Polonia i Och-Teatr to jedne z najważniejszych prywatnych scen w Polsce, a Janda uważa tę decyzję za najlepszą w życiu.

Z głodu grania do prywatnej sceny

Jak wspomina Krystyna Janda w wywiadzie dla "Vivy", pomysł na własny teatr narodził się z potrzeby grania. Po odejściu z Teatru Powszechnego Janda przez dwa lata nie dostała żadnej propozycji od polskich reżyserów i dyrektorów scen:

Byłam na takim głodzie grania w teatrze, że pomyślałam, iż coś wynajmę, zorganizuję sobie sama, może monodram.

Szybko okazało się, że nie ma sal do wynajęcia, za to małe warszawskie kina idą na licytację. Krystyna Janda postanowiła więc wziąć udział w przetargu i zdobyła budynek dawnego kina Polonia.

Sprzedaż domu i majątek wystarczyły tylko na część remontu. Kupiliśmy na szczęście te sale na raty

Teatr Polonia - stworzony dla kobiet

Na początku nikt nie dawał jej większych szans. Krytycy pukali się w głowę, twierdząc, że prywatny teatr nie wytrzyma konkurencji z państwowymi scenami. Tymczasem pierwsze premiery okazały się strzałem w dziesiątkę. Były to spektakle o kobietach, z kobietami i dla kobiet.

Moim głównym odbiorcą były kobiety. Wiedziałam, że trzeba się nimi zająć, bo ich historie są naprawdę ważne

– podkreślała Janda. W repertuarze pojawiły się adaptacje współczesnych powieści, takie jak „Stefcia Ćwiek w szponach życia” czy „Moje ucho, gardło, nóż”. Dopiero później scena otworzyła się na klasykę, zaczynając od „Trzech sióstr” Czechowa.

Od sceptycyzmu do wielkiego sukcesu

Choć początkowo inwestycja wydawała się szaleństwem, Teatr Polonia szybko okazał się sukcesem. Dziś – razem z Och-Teatrem – daje około 900 spektakli rocznie, a publiczność wiernie wypełnia sale. – To trwa już 20 lat i mam nadzieję, że będzie trwało dalej – mówi artystka. Janda przyznaje, że od chwili otwarcia postanowiła być „na wyłączność” dla swojej fundacji i odmówiła wielu propozycji zagranicznych. Zrezygnowała z filmów na Zachodzie, by w pełni poświęcić się własnej scenie.

Najlepsza decyzja życia

Z perspektywy czasu artystka uważa decyzję o sprzedaży domu i otwarciu teatru za jeden z najważniejszych kroków w życiu. Choć była to ogromna odpowiedzialność, ryzyko się opłaciło. Teatr Polonia stał się nie tylko jej miejscem pracy, ale także domem dla setek aktorów i tysięcy widzów.

Mam nadzieję, że kiedyś przekażę ten teatr córce. To miejsce jest częścią mojej rodziny i mojego życia

– podsumowała Janda.

KRYSTYNA JANDA