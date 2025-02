Krystyna Janda nagle pokazała zdjęcie zmarłego męża! Jego biografia robi kolosalne wrażenie

Krystyna Janda grała nawet ze złamaną nogą

Krystyna Janda bez wątpienia jest kobietą sukcesu. Do tego nie do zdarcia. Mimo że zmaga się z problemami zdrowotnymi, cały czas występuje na scenie. Mało tego, nawet po tym, gdy złamała nogę, jeszcze tego samego dnia zagrała w przedstawieniu! Gdy jeszcze miała założony gips, wzięła udział w Marszu Miliona Serc, który przed wyborami parlamentarnymi 2023 zwołał Donald Tusk. Krystyna Janda poruszała się wówczas przy pomocy specjalistycznego wózka. Za swoje zaangażowanie aktorka często obrywa od hejterów. To, co wypisują do niej niektórzy ludzie, mrozi krew w żyłach. Gwiazda od czasu do czasu odpowiada internetowym napastnikom. Robi to z wielką klasą. O ile o karierze zawodowej i działalności społecznej Krystyny Jandy mówi się sporo, o tyle stosunkowo niewiele wiadomo o jej życiu prywatnym. Aktorka w 2008 roku została wdową.

Krystyna Janda pokazała zdjęcie zmarłego męża. Kim był Edward Kłosiński? To prawdziwa legenda

Aktorka przez pięć lat była żoną Andrzeja Seweryna, z którym ma córkę Marię. Drugim mężem ikony polskiego kina i teatru był Edward Kłosiński. Zmarł on na początku 2008 roku z powodu raka płuc. Teraz Krystyna Janda nagle pokazała w sieci jego zdjęcie i tabliczkę, którą zwykle montuje się na grobach. Wielu młodszych czytelników nie zdaje sobie sprawy z tego, kim był mąż Krystyny Jandy. A był prawdziwą legendą. Edward Kłosiński był jednym z najlepszych operatorów w historii polskiego kina. Pracował m.in. z Andrzejem Wajdą i Feliksem Falkiem. Za swoje zasługi otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski i Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Aktorka swojego męża wspominała m.in. w magazynie "Gala".

Mój mąż nie żyje od sześciu lat. I teraz, kiedy go nie ma, nie pamiętam już ani jednej złej chwili. A przecież dźwięczą mi w uszach te moje bunty, moje niecierpliwości, narzekania. Z miłością jest jak ze szczęściem, to chwile

- stwierdziła Krystyna Janda. W innej rozmowie wspominała, że przez 25 lat małżeństwa mówiła: "ty mi tylko jednej rzeczy nie zrób, nie umrzyj przede mną, bo co ja zrobię?!". A jednak tak się stało.

