Lil Masti i Tomasz Woźniakowski wybrali imię dla syna. To bardzo rzadki i mityczny wybór

Aniela Woźniakowska, szerzej znana jako Lil Masti, przyzwyczaiła nas do tego, że jej życie prywatne jest na wyciągnięcie ręki. Gwiazda nie boi się pokazywać kulis macierzyństwa, co często kończy się burzą w komentarzach. Wystarczy wspomnieć o aferze z fundacją i zarzutach o sharenting, które trafiły do Rzecznika Praw Dziecka. Teraz jednak uwaga fanów skupia się na radosnym oczekiwaniu. Celebrytka lada moment urodzi drugie dziecko i właśnie zdradziła, jak będzie miał na imię jej syn.

Rodzina influencerki znowu się powiększy

Po narodzinach małej Arii, Aniela i jej partner Tomasz Woźniakowski szykują się na przybycie kolejnego członka rodziny. Wieść o drugiej ciąży wywołała w sieci lawinę skrajnych emocji. Podczas gdy jedni ślą gratulacje, inni krytykują sposób, w jaki Lil Masti pokazuje swoją prywatność w mediach społecznościowych. Mimo kontrowersji, machina promocyjna działa dalej. Po spektakularnym ujawnieniu płci dziecka, przyszła pora na konkrety dotyczące imienia.

Nietypowy wybór imienia. Statystyki mówią same za siebie

Tym razem to nie Lil Masti, a jej mąż Tomasz miał decydujący głos. Para ustaliła, że w przypadku narodzin chłopca - wybór należy do taty. Ukochany influencerki chciał postawić na wartości takie jak "siła, dyplomacja i sprawiedliwość". Wybór padł na imię Hektor, które nosi zaledwie garstka Polaków. Według dostępnych danych z rejestru PESEL, to grupa licząca tylko 314 osób.

Co oznacza imię Hektor? Symbolika i data świętowania

Imię to wywodzi się z języka greckiego i oznacza "obrońcę" lub "posiadającego". Fani mitologii doskonale wiedzą, że Hektor był najdzielniejszym obrońcą Troi, co nadaje temu wyborowi niezwykłego charakteru. Imię kojarzone jest z walecznością, uporem i niezłomnością. Choć w Polsce spotykane jest rzadko, ma bogatą historię. Szczęśliwi rodzice będą mogli świętować imieniny syna 20 czerwca.

