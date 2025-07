Lanberry oficjalnie w "Tańcu z Gwiazdami"! To nie będzie jej pierwszy raz na tym parkiecie

Lanberry, a właściwie Małgorzata Uściłowska, to nie tylko uznana wokalistka, ale również autorka tekstów i kompozytorka, która od lat współtworzy brzmienie współczesnej polskiej sceny pop. Teraz artystka postanowiła sprawdzić się w zupełnie nowej roli — jako uczestniczka 17. edycji programu "Taniec z Gwiazdami" w Polsacie.

Informację o udziale Lanberry ogłoszono oficjalnie w mediach społecznościowych stacji:

Do tanecznej ekipy dołącza Lanberry – wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka, której hity zna cała Polska! 🎶 Ma na koncie takie przeboje jak "Piątek", "Plan awaryjny" czy "Gotowi na wszystko", a także współtworzyła m.in. eurowizyjne "Superhero" z Viki Gabor i viralowe "Dzięki że jesteś" z Tribbsem! Na scenie zawsze z energią i charyzmą – teraz Gosię zobaczymy w nowym wydaniu, na parkiecie "Tańca z Gwiazdami"!

- napisano na profilu "Tańca z Gwiazdami" na Instagramie.

To zapowiedź wyjątkowego sezonu, w którym zobaczymy artystkę nie z mikrofonem w dłoni, ale w spektakularnych sukniach, walczącą o Kryształową Kulę.

Co wiadomo o Lanberry?

Lanberry urodziła się 12 lutego 1987 roku w Wyszkowie i dorastała w muzycznej rodzinie, co ukształtowało jej artystyczną wrażliwość. Zadebiutowała singlem "Podpalimy świat" w 2015 roku, a debiutancki album "Lanberry" szybko przyniósł jej rozpoznawalność. Piosenka "Piątek" zyskała ogromną popularność w rozgłośniach radiowych, a kolejny krążek "miXtura" umocnił jej pozycję, przynosząc m.in. przebój "Gotowi na wszystko".

Artystka ma na koncie 5 albumów studyjnych, liczne nominacje do Fryderyków, a także prestiżową Nagrodę Jury w konkursie Premier na Festiwalu w Opolu. Jej muzyczne portfolio to także hity pisane dla innych gwiazd – Roksany Węgiel, Viki Gabor, Dody czy Dawida Kwiatkowskiego.

To nie pierwszy raz Lanberry na parkiecie "Tańca z Gwiazdami"

Choć jesienią 2025 roku Lanberry zadebiutuje jako uczestniczka "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", to nie będzie to jej pierwsze spotkanie z tanecznym show Polsatu. Już w 2018 roku, w 8. edycji programu, zaśpiewała gościnnie podczas tańca Kasi Dziurskiej i Tomasza Barańskiego. W 15. edycji, Rafał Zawierucha i Daria Syta zatańczyli tango do utworu "Dzięki, że jesteś", który Lanberry wykonuje wspólnie z Tribbsem. Teraz jednak Gosia zamieni mikrofon na taneczne buty i sama stanie do rywalizacji.

Czy sceniczna energia przełoży się na taniec? Czy Lanberry sięgnie po Kryształową Kulę? Przekonamy się jesieną w Polsacie.

