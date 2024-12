Kim jest Lanberry? Od kilku lat występuje w TVP. Co oznacza pseudonim Małgorzaty Uściłowskiej?

Lanberry w "The Voice of Poland" i "X-Factor"

Kariera Lanberry to dowód na to, że determinacja, talent i otwartość na nowe wyzwania mogą przynieść spektakularne efekty. Obecnie artystka nie tylko odnosi sukcesy jako wokalistka i autorka tekstów, ale również jako trenerka i mentorka młodych artystów. Jej droga nie była jednak usłana różami, a początki kariery były trudne. Lanberry brała udział w przesłuchaniach w ciemno do 3. edycji "The Voice of Poland". Mimo że znakomicie zaśpiewała "Imagine", żaden z trenerów się nie odwrócił. W kolejnym roku spróbowała swoich sił w talent show "X- Factor" - również bez powodzenia.

Zobacz też: Przed laty walczyła w „The Voice of Poland”, teraz jest jedną z jurorek. Jak dziś Lanberry ocenia swoją porażkę?

Piosenki Lanberry podbijają stacje radiowe

Lanberry postanowiła skoncentrować się na tworzeniu autorskiej muzyki. Jej debiutancki singiel "Podpalimy świat" z 2015 roku zdobył uznanie słuchaczy i stał się hitem w polskich stacjach radiowych. Rok później wydała pierwszy album studyjny "Lanberry", a w 2018 kolejny p.t. "miXtura". Dziś na swoim koncie ma 5 albumów - ostatni z nich, p.t. "Heca" wydala w 2024 roku, a także wiele przebojów.

Za plan "Plan awaryjny" została wyróżniona główną nagrodą w konkursie "Premier" 57. KFPP w Opolu. Jej utwory wyróżniają się nie tylko chwytliwymi melodiami, ale również przemyślanymi tekstami, które często opowiadają o emocjach, relacjach międzyludzkich i wyzwaniach codziennego życia. Jej muzyka łączy w swojej muzyce nowoczesne brzmienia z elementami klasycznego popu, co przyciąga zarówno młodszą, jak i starszą publiczność.

Nie przegap: Tak gwiazdy promują "Sylwestra z Dwójką". Demoniczna Lanberry, najeżona Ostrowska i Stachursky z długimi włosami

Współtworzyła hity Viki Gabor, Roksany Węgiel, Dawida Kwiatkowskiego

Lanberry nie tylko występuje na scenie, ale także aktywnie wspiera innych artystów jako autorka tekstów i kompozytorka. Jej wszechstronność sprawia, że doskonale odnajduje się w różnych gatunkach muzycznych, od popu, przez soul, aż po ballady i utwory elektroniczne. Jest współautorką eurowizyjnego przeboju Viki Gabor "Superhero", piosenek Roxie Węgiel i Dawida Kwiatkowskiego, Honoraty Skarbek, Mai Hyży, a nawet Dody. Współpracowała muzycznie z Bovską i Tribbsem.

Sprawdź: Ukochany Lanberry przed laty omal nie zwyciężył "The Voice of Poland". Przegrał jedynie z Matuszem Ziółko

Powrót do "The Voice of Poland" jako trenerka

W 2022 roku Lanberry powróciła do programu "The Voice of Poland", tym razem w roli uznanej wokalistki i trenerki. Jej powrót do formatu, w którym niegdyś sama walczyła o uznanie, był symbolicznym momentem w jej karierze. Jako trenerka Lanberry zyskała sympatię uczestników i widzów dzięki swojej empatii, profesjonalizmowi i umiejętnościom motywacyjnym. Podczas swojego debiutu w roli trenerki Lanberry podkreślała, jak ważne jest dla niej wspieranie młodych talentów i dzielenie się własnym doświadczeniem. Jej wskazówki i zaangażowanie pomogły wielu uczestnikom rozwinąć skrzydła i uwierzyć we własne możliwości. Strategia ta przyniosła wymierne rezultaty, podopieczny Lanberry z 14. edycji show - Janek Górka sięgnął po tytuł najlepszego głosu w Polsce.

Zobacz: Skandal w "Voice of Poland"? Lanberry posądzona o stronniczość. Jest odpowiedź trenerki

Co oznacza pseudonim Lanberry?

Według Lanberry, jej pseudonim to swego rodzaju „muzyczny podpis” – unikalny, lekko tajemniczy i pasujący do jej stylu artystycznego. Element „berry” w nazwie kojarzy się z owocami (ang. berry - jagody), co nadaje jej pseudonimowi lekkości i świeżości. Pierwszy człon "lan" pochodzi od słowa "language" (ang. język). Sama artystka przyznała też, że wybór takiego imienia był celowy, by móc budować karierę nie tylko w Polsce, ale i za granicą, gdzie unikatowy pseudonim może wyróżniać ją wśród innych artystów.

Zobacz w galerii, jak zmieniała się Lanberry, czyli Małgorzata Uściłowska

Lanberry jest autorką wielu hitów. Nawet nie wiesz, że to ona napisała wszystkie te piosenki! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.