Skandal w "Voice of Poland"? Lanberry posądzona o stronniczość. Jest odpowiedź trenerki

Lanberry jako trenerka w „The Voice of Poland”

Lanberry dołączyła do grona trenerów w „The Voice of Poland” w 2022 roku. Jej obecność w show TVP wzbudziła duże zainteresowanie, ponieważ wokalistka, mimo że była dobrze znana na scenie muzycznej, nie była jeszcze kojarzona z rolą mentorki. Co ciekawe Lanbery u początków swojej kariery brała udział w przesłuchaniach w ciemno, jednak żaden z trenerów się wówczas nie odwrócił. Po latach wróciła do programu już jako uznana wokalistka, autor i producentka, by zasiąść w czerwonym fotelu jurorki i trenerki.

Jako trenerka, Lanberry wnosi do programu swoją wrażliwość muzyczną, doświadczenie w pracy studyjnej oraz nowoczesne podejście do muzyki pop. W swoich decyzjach kieruje się nie tylko umiejętnościami wokalnymi uczestników, ale także ich potencjałem artystycznym i charyzmą sceniczną. Jej styl trenowania, oparty na empatii i wsparciu dla młodych artystów, szybko zyskał sympatię zarówno uczestników, jak i widzów programu, którzy zazwyczaj popierali jej decyzje podejmowane w programie. Podczas dwóch dotychczasowych edycji, w których brała udział, udowodniła zresztą, że ma nosa do talentów. W 2022 jej podopieczny - Łukasz Drapała zajął drugie miejsce w programie, a w 2023 Janek Górka z drużyny Lanberry został najlepszym głosem w Polsce.

Bitwy w drużynie Lanberry. Iga Lewandowska jest związana z gitarzystą swojej trenerki

Kontrowersje związane z decyzjami Lanberry pojawiły się jednak po ostatnich bitwach. Jak podał portal Pudelek, jedna z wokalistek z jej drużyny Iga Lewandowska ma być związana z gitarzystą piosenkarki, Wojtkiem Olińskim. Podczas bitew zaśpiewała ona w duecie z Weroniką Gabryelczyk, i choć starcie było bardzo wyrównane, to trenerka zabrała ze sobą do nokautów Igę. Weronika zaś została skradziona. Czytelnicy serwisu mieli podejrzewać stronniczość w wyborze, jednak Małgosia bardzo szybko odpowiedziała na te zarzuty.

Igi nie znałam ani nie słyszałam o niej przed nagraniami programu. Założeniem "Voice’a" jest umożliwienie każdemu utalentowanemu muzykowi walki o swoje marzenia. Zasady programu, (dobrze znane każdemu) są tak skonstruowane, że wybory uczestników podczas Przesłuchań w Ciemno są podyktowane wyłącznie ich talentem i tak też było w przypadku Igi - skomentowała.

The Voice of Poland: Trenerzy surowi jak nigdy!