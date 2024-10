Michał Szpak bezlitosny w "The Voice of Poland". "Rozwaliło mi uszy". Wiemy, kto mu podpadł!

Michał Szpak na wizji starł się z Lanberry! Widzowie wymianę zdań pomiędzy jurorami zobaczą w najbliższym odcinku show "The Voice of Poland" 12 października. O co poszło? Po jednym z występów Michał Szpak mocno skrytykował popisy uczestników z drużyny Lanberry! Wokalistka zareagowała na ostrą opinię piosenkarza.

Bitwy w "The Voice of Poland". Poszły skry

15. edycja "The Voice of Poland" przechodzi na kolejny etap. Uczestnicy, którym podczas wielotygodniowych przesłuchań w ciemno udało się odwrócić fotele jurorów i dołączyć do ich drużyn, będą walczyć o awans do następnych odcinków na ringach. Czas rozpocząć bitwy! Już wiadomo, że będzie się działo.

Lanberry, Michał Szpak, Kuba Badach, Tomson i Baron skompletowali swoje drużyny, a ich członkowie teraz zmierzą się w muzycznych starciach. W sobotnim odcinku widzowie będą mogli śledzić poczynania pierwszych ośmiu duetów, które zaprezentują się na scenie. W jednym z nich wystąpią Maciej Kita i Adam Bartusz z drużyny Lanberry. Ich występ, podczas którego sami sobie akompaniowali na gitarze i fortepianie, okazał się mocno problematyczny. Szpak nie oszczędził panów.

Powiem wam, że czekałem na ten wykon, byłem podekscytowany tym, że pojawiają się instrumentaliści i wokaliści zarazem, i że to będzie megashow i megadoznanie - zaczął Szpak.

I zaraz dodał:

Dla mnie to była taka kakofonia. To, co się wydarzyło na scenie, rozwaliło mi uszy, po prostu. Każdy był nad dźwiękiem, pod dźwiękiem, zaciśnięte gardła, śpiewanie nosem. Ja się naprawdę bardzo tym rozczarowałem. Na samym końcu udało wam się złapać unisono, gdzie udało wam się obronić troszeczkę ten numer. Ale aż serce mi bije z powodu tego, że muszę wyrazić tak surowe słowa w waszym kierunku. To nie jest program o tym, jak kto potrafi grać, tylko jak kto potrafi śpiewać. I wydaje mi się, że ta uwaga głównie skupiła się na tym, jak zagrać i się nie wywalić, a nie jak zaśpiewać. Przepraszam cię, Lanberry! Jestem w szoku po prostu…

Co na to Lanberry?

Lanberry, która odpowiadała za występ swoich podopiecznych, nie mogła pozostawić słów kolegi bez komentarza.

Zbieramy te wszystkie uwagi. Co do jednego się zgadzam, i możemy się wszyscy zgodzić, że problemy z intonacją były ogromne, ale na pewno nie zasłużyli na aż taki pojazd. Aż taki nie! - rzuciła, broniąc uczestników.

Starcie między Szpakiem a Lanberry oraz występ uczestników możecie obejrzeć w najbliższą sobotę o godzinie 20:00 na antenie TVP2. Oczywiście w "The Voice of Poland".

Michał Szpak starł się z Lanberry! Padły zbyt mocne słowa?