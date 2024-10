Kuba Badach popłakał się po słowach Oli Kwaśniewskiej! Mówi o ojcu i noworodku

Kuba Badach długo wzbraniał się przed zasileniem ekipy jurorów "The Voice of Poland". W końcu jednak zdecydował się dołączyć do show TVP i musi mierzyć się z telewizyjną rzeczywistością. A łatwo nie jest. W programie iskrzy pomiędzy mężem Oli Kwaśniewskiej i Michałem Szpakiem. Do tego Kuba Badach bywa nieelegancko traktowany przez zawodników rywalizujących w "The Voice od Poland". A to został potraktowany jak jakis kajtek, gdy jakiś młokos na wizji mówił o nim "Kubuś", a to przerwano jako wypowiedź... Na domiar złego z powodu udziału w show TVP artysta ma mniej czasu dla małżonki. A z nią łączy go nie tylko życie prywatne, lecz także praca. Duet Ola Kwaśniewska - Kuba Badach stworzył już razem sporo piosenek! Jedna z nich wywołała u wokalisty szczególne emocje.

W niedawnej rozmowie z Radiem dla Ciebie Kuba Badach zdradził, że niebawem wyjdzie jego kolejna płyta, na której znów będzie można usłyszeć piosenki Oli Kwaśniewskiej! Przy okazji piosenkarz wspomniał jeden ze starych tekstów żony. Dotyczy on ojca i noworodka.

Na płycie "Oldschool" po raz pierwszy pracowałem z Olą, moją żoną. Nawiązaliśmy współpracę twórczą. Ola właściwie wtedy uratowała mi sytuację, ponieważ brakowało mi kilku tekstów na ten album. I Ola mówi: "słuchaj, może ja spróbuję coś napisać". Napisała tekst do "Wall of Kindness". Jak położyła mi ten tekst na biurku, to po prostu popłakałem się, jak to przeczytałem. To jest piękna historia. Taki list ojca do nowonarodzonego dziecka