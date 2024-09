Skandal w The Voice of Poland! Kuba Badach potraktowany jak uczniak przez młódkę

Kuba Badach w The Voice od Poland. Ma mniej czasu dla Aleksandry Kwaśniewskiej

Kuba Badach w końcu zdecydował się przyjąć propozycję od TVP i został jurorem w "The Voice od Poland". Artysta, który prywatnie jest mężem Aleksandry Kwaśniewskiej, córki byłego prezydenta RP, w przeszłości był już kuszony wizją wzięcia udziału w programie. Inne zobowiązania jednak nie pozwoliły mu przyjąć oferty TVP. W końcu jednak dołączył do "The Voice of Poland", na czym niestety ucierpiało jego życie prywatne. Artysta ma niewiele czasu dla swojej żony.

Czas wolny to jest towar w tej chwili najbardziej deficytowy w moim życiu i w rodzinie, więc staramy się z żoną właśnie w tej chwili już tak poukładać kalendarz, żeby od przyszłego roku znaleźć balans pomiędzy pracą a byciem po prostu ze sobą

- wyznał Kuba Badach w rozmowie z magazynem "Na żywo". Mąż Oli Kwaśniewskiej z zapałem podjął się nowego wyzwania.

Stwierdziłem, że nie mogę zrobić czegoś takiego, że przedłożyć występy w telewizji przed granie koncertów, bo jednak granie koncertów to jest mój największy żywioł, ale myślę, że po tym sezonie może się okazać, że bycie trenerem w "The Voice of Poland" będzie odkryciem i dla mnie, i dla telewidzów

- rozmarzył się w rozmowie z Plejadą. Niestety w ostatnim odcinku "The Voice od Poland" na głowę artysty wylał się kubeł zimnej wody. Takiego zachowania jednej z młodych uczestniczek show zapewne się nie spodziewał.

Kuba Badach bezczelnie potraktowany przez młódkę. Skandal w The Voice od Poland

20-letnia Sonia Marchalewska zrobiła furorę, śpiewając utwór Sanah "Hip hip hura". Do jej występu rzeczywiście trudno się przyczepić, Jednak to, jak młódka potraktowała doświadczonego Kubę Badacha w "The Voice od Poland", wywołało skandal. Gdy mąż Oli Kwaśniewskiej oceniał występ dziewczyny, ta mu bezczelnie przerwała, a potem nawet wybuchnęła śmiechem! Widzowie byli oburzeni jej zachowaniem.

Jak chciała zabłysnąć, to mogła się jeszcze bardziej brokatem obsypać. To, co powiedziała Badachowi, było chamskie; Chamska i bez kultury dziewczyna, mam nadzieję, że wyleci w Bitwach; Jako uczestniczka powinna skupić się na śpiewie i to jej wyszło bardzo dobrze...ale rozmowa z Kubą - trochę chamskie... trochę więcej pokory; Totalny brak kultury. Zero pokory, bardzo słabe zachowanie… Mega kiepsko wyszło

- komentowali na Instagramie.

