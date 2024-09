Tak zaczynał Kuba Badach. Każdy zna tę piosenkę, niewielu rozpoznaje wokalistę

Kuba Badach jest znany z muzykalności, charyzmy i wszechstronności. Kariera muzyczna męża Aleksandry Kwaśniewskiej, to pełna pasji podróż przez jazz, soul i pop. Jako trener "The Voice of Poland" Badach będzie szkolił tych, którzy dopiero marzą o karierze wokalnej. A jak sam startował? Jak rozpoczęła się kariera muzyczna Kuby Badacha?