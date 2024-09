Przed emisją pierwszego odcinka najnowszej edycji "The Voice of Poland" w sieci ukazało się nagranie, na którym pokazany został konflikt między Michałem Szpakiem a Kubą Badachem. Zrobiła się naprawdę nieprzyjemnie.

Konflikt Michała Szpaka z Kubą Badachem

Na wspomnianym wcześniej nagraniu Michał Szpak miał wytknąć Kubie Badachowi wiek. Młodszy artysta zasugerował też, że ten powinien znaleźć się w "The Voice Senior". Powiedział też, że starszy kolega najpewniej ma niedosłuch. Badach po tych słowach upomniał się o "trochę szacunku dla starszych". Okazuje się jednak, że na tym nie koniec przepychanek. W najnowszym odcinku doszło do kolejnego spięcia. Zamieszczone w sieci wideo było tylko wstępem do medialnego konfliktu panów.

Panowie podczas najnowszego odcinka nie szczędzili sobie przykrych słów. Kiedy Kuba Badach ze smutkiem powiedział: "Jak ja mam się teraz czuć?" Szpak szybko odpowiedział: "Właśnie tak jak się czujesz!". Potem nie było lepiej.

Po jednym z występów Michał Szpak zapytał jednego z uczestników: "Jak się nazywasz?". Badach poprawił go, że ten powinien spytać go, jak ma na imię. Według muzyka mówimy tylko tak do osoby, której imię i nazwisko chcemy poznać. Michał odparł szybko: "Co za szuja!". Ciekawe, co wydarzy się w kolejnym odcinku.

Kim jest Kuba Badach? Oto co robi juror "The Voice of Poland"

Kuba Badach od lat 90. związany jest zespołami "Poluzjanci" oraz "The Globetrotters". Sporą popularność zyskał dzięki współpracy z Robertem Jansonem. W 2004 roku wydał "Kolędę dwóch serc" wraz z Andrzejem Piasecznym, Mieczysławem Szcześniakiem oraz Andrzejem Lampertem. Muzyk był też nagradzany na festiwalach muzycznych. Na jego koncie między innymi są aż Fryderyki.

