Michał Szpak uznawany był za jednego z najlepszych jurorów w historii "The Voice of Poland". Utalentowany, z licznymi sukcesami na koncie, świetnie dogadywał się z poszczególnymi uczestnikami programu. Dodawał świeżości i nowej jakości. Jak to zwykle bywa, nie każdemu jednak przypadł do gustu. Pojawiały się w sieci komentarze, że jest zbyt kontrowersyjny, przerysowany, zmanierowany. Mimo wszystko musiał wzbudzać głównie sympatię, skoro nawet władze TVP - uznawane wówczas za konserwatywne, bo wyznaczone przez PiS - utrzymywały go w fotelu jurora. Miarka przebrała się, gdy Michał Szpak zaczął coraz mocniej przemycać w swoim wizerunku symbole nawiązujące do społeczności LGBT. W wywiadzie z Magdą Mołek artysta przyznawał, że w "The Voice of Poland" wielokrotnie zwracano mu na to uwagę i próbowano nawet przeszukiwać garderobę. Po tym, jak Szpak wziął udział w protestach przed domem prezesa PiS, musiał pożegnać się z programem. Przestał też dostawać zaproszenia do innych programów Telewizji Publicznej. Teraz, po zmianie władzy, zmienia się również podejście do wokalisty. Michał Szpak, jak już oficjalnie ogłoszono, wraca do "The Voice of Poland". W sieci rozpętała się burza.

Ogłosili, że Michał Szpak wraca do "The Voice of Poland", a potem wydarzyło się coś okropnego. Wstyd

Telewizja Polska w ramię ze swoim flagowym programem "The Voice of Poland" ogłosili, że na fotelu jurora ponownie, po dłuższej przerwie, zasiądzie Michał Szpak. Czterokrotnie zdążył udowodnić, że świetnie nadaje się do tej roli, i TVP postanowiło go przywrócić. - Jesteśmy bardzo podekscytowani - podkreślono w poście na Instagramie. W mediach społecznościowych od razu rozpętała się burza. Niektóre komentarze to coś okropnego! Aż wstyd pisać takie obelgi pod nazwiskiem. Większość z wpisów nie nadaje się do zacytowania. Przedstawimy więc przynajmniej te łagodniejsze.

- Przez Szpaka nie będę oglądać. (...) Okropny. (...) Wykreślam ten program ze swojego kalendarza - czytamy. Z drugiej strony jest też sporo pozytywnych reakcji. - Wspaniała wiadomość. (...) Najlepszy juror w tym programie. (...) Świetna decyzja - piszą internauci.

Wygląda na to, że powrót Michała Szpaka do "The Voice of Poland" podzielił fanów show. A jakie jest Wasze zdanie? Zagłosujcie w poniższej sondzie i dajcie nam w ten sposób znać.

Zobacz galerię zdjęć: Pilne wieści z The Voice of Poland! Szpak wraca na fotel. Znamy cały skład jury

Sonda Michał Szpak powraca na fotel jurora "The Voice of Poland". Dobra decyzja? Tak, był świetnym jurorem Nie, był fatalnym jurorem Nie wywołuje to we mnie żadnych emocji Pożyjemy, zobaczymy Nie mam zdania