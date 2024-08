Znamy skład trenerski 15. edycji „The Voice of Poland”. TVP podało nazwiska jurorów

Znamy skład trenerski 15. edycji „The Voice of Poland”. W jury zasiądzie Kuba Badach

W programie śniadaniowym widzowie mogli zobaczyć kulisy powstawania spotu promującego najnowszą serię „The Voice of Poland” ze wszystkimi trenerami, a na oficjalnych profilach programu w mediach społecznościowych pojawiły się materiały wideo nagrane przez Michała Szpaka i Kubę Badacha.

- Kłaniam się, Kuba Badach z tej strony, najnowszy trener najnowszej edycji ‘The Voice of Poland’. Drodzy Państwo, gdybym miał wskazać trzech artystów, których pieśni chciałbym bardzo usłyszeć w najnowszej edycji tego wspaniałego programu, to zawsze na pierwszym miejscu stawiam Zbigniewa Wodeckiego. Znakomite piosenki, znakomite! Drugi artysta to Stevie Wonder. Każda pieśń, którą napisał, jest wspaniała. I chyba bardzo chciałbym usłyszeć jakąś piosenkę z repertuaru damy, największej damy polskiej sceny muzycznej, czyli z repertuaru pani Ewy Bem - zdradził Kuba Badach.

Michał Szpak wraca do „The Voice of Poland”

Od 7 września w TVP2 widzowie już po raz piąty w roli trenera będą mogli oglądać Michała Szpaka. Dotychczas wokalista wystąpił w ósmej, dziewiątej, dziesiątej i jedenastej serii. Michałowi Szpakowi udało się doprowadzić na najwyższe miejsce na podium aż dwoje podopiecznych. W ósmej edycji tytuł Najlepszego Głosu w Polsce zdobyła Marta Gałuszewska, a 11. odsłonę talent show wygrał Krystian Ochman.

Przypomnijmy, że w piątkowy poranek w „Pytaniu na śniadanie” oficjalnie potwierdzono również nową prowadzącą talent show, którą została Paulina Chylewska.

