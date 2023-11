Poznaliśmy zwycięzcę 14. edycji "The Voice of Poland". Zobaczcie, kto wygrał program…

Dramat syna Krzysztofa Krawczyka! Trafił do szpitala! Jednak to nie koniec kłopotów

Program "The Voice of Poland" to jeden z najpopularniejszych muzycznych talent show w Polsce. Od lat niezmiennie jest trampoliną do wielkiej kariery dla wielu polskich artystów. Swoje pierwsze kroki na scenie tego programu stawiali między innymi: Krystian Ochman, Mateusz Ziółko czy Dominik Dudek. O miano najlepszego głosu w Polsce walczyli: Maja Walentynowicz, Antoni Zimnal, Becky Sangolo i Jan Górka. Zobaczcie, kto wygrał 14. edycję programu!

"The Voice of Poland" Jan Górka zwycięzcą 14. edycji programu!

W sobotę scena programu "The voice of Poland" rozgrzana była do czerwoności. Występy uczestników przeplatane były gościnnymi wykonaniami m.in laureata poprzedniej edycji Dominika Dudka czy zagraniczna gwiazda Rea Garvey. Do ścisłego finału dostali się podopieczny Marka Piekarczyka - Antoni Zimnal oraz podopieczny Lanberry - Jan Górka. Ostatecznie serca telewidzów skradł Jan Górka i to do niego powędrowała statuetka.

Jan Górka podpisze kontrakt z wytwórnią płytową oraz otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złoty i złoty bilet na koncert premier festiwalu w Opolu.

Zobacz poniższą galerię: