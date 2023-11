Zaskakujące informacje o Janku Górce. Właśnie wygrał "The Voice of Poland", a tu takie wieści

Poznaliśmy zwycięzcę 14. edycji "The Voice of Poland". Zobaczcie, kto wygrał program!

Pełen emocji finał 14. edycji "The Voice of Poland" przeszedł już do historii. W ostatecznej rozgrywce wzięli udział: Maja Walentynowicz z drużyny Justyny Steczkowskiej, która ostatecznie zajęła 4. miejsce, Becky Sangolo trenowana przez Thomsona i Barona, która uplasowała się na 3. pozycji i Antoni Zimnal, który prowadzony przez Marka Piekarczyka zdobył 2 miejsce. Zwyciężył Jan Górka, który, choć na przesłuchaniach w ciemno nie odwrócił czterech foteli, to swoją trenerkę - Lanberry zachwycił od pierwszych dźwięków.

Produkcja programu zadał mu kilka ciekawych pytań, oto jakie padły odpowiedzi:

Scena z filmu „Igrzyska Śmierci: W Pierścieniu Ognia”, w której Peet uspokaja umierającą uczestniczkę igrzysk, opisując jej kolory nieba. Panicznie boję się… Pochowania żywcem.

Ogromne doświadczenie sceniczne, pewność siebie i polepszenie swoich umiejętności wokalnych. Mnie, jako osobie, program „The Voice of Poland” dał… Mnóstwo nowy znajomych, osób, które interesują się tym samym co ja, z którymi się zaprzyjaźniłem.

Gitary. Utwór, który mówi najwięcej o mnie to… „I’m Still Standing” Eltona Johna.

Nagrywanie tzw. „setek” w programie, czyli wszystkich wywiadów. Moim crushem była lub jest… Selena Gomez.

Kim jest Jan Górka?

Jan Górka ma 20 lat i pochodzi z Raciborza. Najlepszy głos w Polsce studiuje inżynierię kwantową na Politechnice Wrocławskiej. Co ciekawe, muzyka nie zawsze odgrywała w jego życiu ważną rolę. Jako dziecko zaczął lekcje w szkole muzycznej, ale szybko z niej zrezygnował. Dopuścił się wówczas „szantażu” na własnym ojcu, któremu obiecał, że jeśli ten nie będzie mu kazał kształcić się muzycznie, poprawi oceny w szkole. Tak też się stało.

Do muzyki wrócił po śmierci mamy. Z agresora - jak sam o sobie mówi, wspominając tamte czasy - stał się niezwykle spokojny. To właśnie wtedy zaczął też pisać swoje pierwsze piosenki. Janek ma dziś koncie ponad pół tysiąca utworów, ale nie przestaje komponować i pisać kolejnych. Najlepiej odnajduje się w nostalgicznym repertuarze, bo mimo łatki „wesołka” jest bardzo spokojny i wyważony. Podczas Przesłuchań w Ciemno zaśpiewał utwór „I Ain't Worried” pochodzący z soundtracku do filmu „Top Gun: Maverick”. Swoim pierwszym występem na scenie „The Voice of Poland” skradł serca Justyny Steczkowskiej i Lanberry, które odwróciły swoje fotele. Po długich negocjacjach Jan zdecydował się dołączyć do teamu Lanberry.