Rewolucja w "The Voice Senior". Oto pełny skład jurorów

Program "The Voice Senior" na antenie TVP emitowany jest od 2019 roku. Rewolucja, która dokonuje się w mediach publicznych, objęła także ten popularny show. W najnowszej serii "The Voice Senior" zobaczymy całkiem nowy skład jurorski. Przypomnijmy, że w poprzedniej edycji show TVP sędziami byli: Maryla Rodowicz, Alicja Węgorzewska, Halina Frąckowiak oraz Tomasz Szczepanik. Teraz zobaczymy inny kwartet. O tym, że jurorami "The Voice Senior" będą Andrzej Piaseczny, Małgorzata Ostrowska i Robert Janowski wiadomo już od jakiegoś czasu. Brakowało tylko czwartego elementu jurorskiej układanki. Wszystko jest już jasne. Jak donosi Pudelek, ostatnią jurorką będzie Tatiana Okupinik. - Tatiana to profesjonalistka, której dłuższa przerwa z pewnością nie zaszkodziła, co udowodniła swoim występem w Opolu. Cieszymy się, że zdecydowała się na powrót na scenę oraz do przyjęła zaproszenie do programu. Na pewno świetnie poradzi sobie jako trenerka w "The Voice Senior" - zdradza portalowi informator.

Kim jest Tatiana Okupnik, była wokalistka Blue Cafe?

Tatiana Okupnik to postać bardzo dobrze znana w polskim show-biznesie. Wielką sławę zdobyła występując w zespole Blue Cafe, którego była wokalistką w latach 1998 - 2005. W tym czasie grupa wylansowała kilka hitów, które nucili chyba wszyscy Polacy. Najsłynniejsze z nich to "You May Be in Love" i "Do nieba, do piekła". Tatiana Okupnik z Blue Cafe pojechała nawet na Eurowizję. Utwór "Love Song" umiarkowanie się spodobał widzom i Polska uplasowała się na 17. pozycji. Po odejściu z kapeli Tatiana Okupik rozwijała karierę solową. Nagrała trzy albumy: "On My Own", "Spider Web" i "Blizna". Podczas festiwalu Opole 2024 wystąpiła w konkursie premier z kawałkiem o wymownym tytule "Wracam".