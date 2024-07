Wiemy, kto wygryzł Marylę Rodowicz z "The Voice Senior". Jeszcze nigdy nie była jurorką. Wielka gwiazda!

Wielkie zmiany w The Voice Senior. Wiemy, kto zastąpi Marylę Rodowicz

W ostatniej edycji w fotelach trenerów programu "The Voice Senior" zasiadali: Maryla Rodowicz, Halina Frąckowiak (77 l.), Alicja Węgorzewska (57 l.) i Tomasz Szczepanik (42 l.) z zespołu Pectus. Jak się ostatnio okazało, wszyscy oni stracili pracę. Rodowicz nie chce komentować swojego zwolnienia z show. Mówi, że to zbyt przykra sprawa, a ona nie chce się żalić.

Jak informował serwis Pudelek, nowy trenerem zostanie Robert Janowski (63 l.), który wraca do Telewizji Polskiej po latach nie tylko jako juror, ale ponownie poprowadzi show "Jaka to melodia?". Obok niego zasiądzie m.in. Andrzej Piaseczny (53 l.), który chętnie pracował na antenie TVP za czasów rządów PiS, ukrywając wtedy nadal swoją orientację. Zniknął z TVP i wyznał, że jest gejem dopiero, gdy do sieci wyciekło skandaliczne nagranie z jego imprezy urodzinowej. Dziś wraca jednak do TVP w chwale.

Małgorzata Ostrowska nową gwiazdą The Voice Senior

Jak dowiedział się "Super Express", największym wyzwaniem było jednak zastąpić jako jurorkę tak charyzmatyczną gwiazdę jak Maryla Rodowicz. Poszukiwania i próby kamerowe trwały dość długo. Ostatecznie, jak udało nam się ustalić, wybór padł na Małgorzatę Ostrowską (66 l.).

- Produkcji zależało na artystce z rockowym pazurem. Piasek i Janowski kojarzą się z popem. A seniorzy często kochają gitarowe, ostrzejsze granie. A poza tym rockmanka taka jak pani Ostrowska ma... ostrzejsze komentarze - mówi nam osoba z Telewizji Polskiej.

Jak już poinformowano, składy trenerskie programów "The Voice" i "The Voice Kinds" nie ulegną zmianie.

Jak myślicie, czy Małgorzata Ostrowska sprawdzi się jako nowa jurorka "The Voice Senior"?