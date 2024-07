Maryla Rodowicz straciła kolejną pracę w TVP. Nie tylko ona! Ujawniamy wielkie zmiany na Woronicza

Wielkie zmiany w Telewizji Polskiej! Jak dowiedział się "Super Express", pewnym jest już, że od września program "Jaka to melodia?" zamiast Rafała Brzozowskiego (43 l.) ponownie prowadzić będzie Robert Janowski (63 l.). Ale to nie jedyna fucha, którą mają dla niego szefowie stacji. Artysta ma być też nowym jurorem programu "The Voice Senior".