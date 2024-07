The Voice Senior czeka prawdziwa rewolucja. Polska odsłona popularnego show po zmianach w TVP ma doczekać się kadrowego przetasowania. Pudelek donosi, że cały dotychczasowy skład jurorski został zwolniony. Tym samym w roli trenerów nie zobaczymy już takich postaci jak: Maryla Rodowicz, Alicja Węgorzewska, Halina Frąckowiak czy Tomasz Szczepanik z zespołu Pectus. Miejsce legendarnej Rodowicz zajmie za to Andrzej Piaseczny, dla którego będzie to wielki powrót do Telewizji Polskiej. Maryla zdążyła mu nawet pogratulować. - Piasek jest bardzo miłym kolegą, życzę mu powodzenia - stwierdziła w rozmowie z "Pudelkiem". Według serwisu, jurorem The Voice Senior w Polsce zostanie również Robert Janowski. - Robert świetnie się sprawdził jako juror w show Polsatu (zaproszono go do udziału w Twoja Twarz Brzmi Znajomo - red.). Sam jest doświadczonym muzykiem, jesteśmy przekonani, że doskonale poradzi sobie jako trener śpiewających seniorów - powiedziała Pudelkowi osoba z produkcji. Pozostają jeszcze dwa miejsca. Mają je zająć kobiety, artystki, których nazwiska pozostają na razie tajemnicą. Co z kolei z programami The Voice Kids czy The Voice of Poland? Szczegóły poniżej.

Zmiany w TVP. Cały skład The Voice Senior został ZWOLNIONY! Będą nowi jurorzy. Dwa wielkie powroty

Nie tylko w "The Voice Senior" należy spodziewać się zmian, ponieważ wymiana jurorów nastąpi również w "The Voice of Poland". Na fotel trenera wróci na przykład Michał Szpak. Będzie też Kuba Badach. Pozostaną za to nieśmiertelni Tomson i Baron oraz Lanberry. A co z "The Voice Kids"? Tam, według medialnych doniesień, skład pozostanie niezmieniony. Jurorami pozostaną więc Natasza Urbańska, Cleo oraz Tomson i Baron. Wokalne show cieszą się kolosalną popularnością nie tylko w Polsce, ale i za granicą - nic więc dziwnego, że nasze krajowe odsłony programów również się przyjęły. Ciekawe, czy widzom przypadną do gustu nowi jurorzy. Przekonamy się już niebawem, wystarczy śledzić show oraz media społecznościowe, gdzie ludzie na bieżąco zamieszczają komentarze, dzieląc się własnymi opiniami i spostrzeżeniami.

