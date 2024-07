Marta Manowska przekazała radosne wieści. Co za rewelacje

Marta Manowska to jedna z bardziej znanych polskich gwiazd. Kobieta od lat zachwycona w programach, które prowadzi. Show "Rolnik szuka żony" czy "Sanatorium miłości" nie odniosłyby takiego sukcesu, gdyby nie charyzmatyczna blondynka. W styczniu tego roku pojawiły się jednak spekulacja na temat tego, że Marta może już niedługo opuścić TVP.

"Nie czuję lęku. Ja zawsze uważam, że zmiana to jest szansa, więc dwutorowo podchodzę do tego tematu. Bardzo cenię sobie te programy i bardzo chciałabym robić je dalej, bo wszystko to, co robię, mnie wzbogaca. Natomiast znam swój potencjał i bardzo chcę go wykorzystywać" - powiedziała Manowska w rozmowie z dziennikarzami portalu plejada.pl.

Marta Manowska stawia sprawę jasno

Niedawno w mediach społecznościowych Marty Manowskiej pojawił się wpis, w którym gwiazda wyjawiła, że poprowadzi kolejną edycję "The Voice Senior".

"To zaczęliśmy 6, dla mnie 5, edycję @thevoiceseniortvpI i to z wysokiego C. W bardzo ważnym dla mnie miejscu. Kocham energię tych ludzi. Do zobaczenia niebawem na antenie" - napisała na swoim instagramowym koncie Marta Manowska.

Na te wieści w sekcji komentarzy pojawiło się sporo ciepłych słów od fanów gwiazdy. Większość była zachwycona dobrymi informacjami.

"Ale się cieszę. Mega, że to Pani będzie prowadzić"

"Ale się cieszę, że pani wróciła! Najlepsza prowadząca"

"Cudownie, że będziesz" - można było przeczytać.

Z informacji, które pojawiły się w sieci, wynika, że w nadchodzącej edycji "The Voice Senior" nie zobaczymy Rafała Brzozowskiego. Jego miejsce ma ponoć zająć Robert Stockinger.

Manowska przekazuje radosne wieści

Marta Manowska świętowała niedawno urodziny, z tej okazji gwiazda postanowiła dodać na swoje instagramowe konto post, w którym wyjawiła prawdę na temat swojego życia. Gwiazda czuje się świetnie. Ostatni rok był dla niej pełen wyzwań, ale świetnie sobie z nimi poradziła.

"To na razie chyba najpełniejszy mój rok. Pełen troski o siebie, o swoje zdrowie, czas, siłę fizyczną i psychiczną. Pełen ciepła, dobrych ludzi, wypełnionych po brzegi weekendów, przyjaciół, ciepłych nocy. Pełen wolności, podróży, biegania, natury. Czuję, że tak dobrze wykorzystuje czas. Nie tracę energii, a ją mnożę. Chyba w końcu znalazłam klucz do balansu między życiem zawodowym, które kocham a prywatnym. I dbaniem o siebie. A jeszcze tyle przede mną" - napisała Marta.

