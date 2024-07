Rozpromieniona Marta Manowska zaraża uśmiechem. Fani wieszczą zaręczyny!

Marta Manowska odnalazła miłość?

Marta Manowska (40 l.) zyskała popularność dzięki roli prowadzącej programy "Rolnik szuka żony" oraz "Sanatorium miłości". Chociaż od lat pomaga ich uczestnikom w odnalezieniu miłości, sama nie opowiada za dużo o swoim życiu prywatnym. Gwiazda TVP jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie zamieszcza wiele zdjęć zza kulis oraz prywatnych wyjazdów.

Fani gwiazdy od dawna jej kibicują w znalezieniu miłości. Od pewnego czasu w sieci pojawiają się doniesienia, według których serce sympatycznej prezenterki jest już zajęte. Kim ma być tajemniczy wybranek Manowskiej? Najpopularniejsza teoria głosi, że jest w związku z uczestnikiem programu "Wyspa miłości", Danielem Wiśniowskim. Na początku lipca razem ze znajomymi odpoczywali nad mazurskimi jeziorami.

Kilka dni wcześniej Manowska poniekąd sama potwierdziła, że jest w szczęśliwie zakochana. I to już od jakiegoś czasu. Na Instagram trafiło nagranie ze ślubu Marty Paszkin i Pawła Bodziannego, pary która poznała się w "Rolniki". "Dziś nasza rocznica. (...) Czy to, że pobraliśmy się jako dojrzali ludzie, którzy tyle na siebie czekali, oznacza, że będziemy ze sobą na zawsze? Taką mam nadzieję. Kocham Gościa z dnia na dzień coraz bardziej" - napisała Paszkin.

Prowadząca "Sanatorium miłości" nie kryje swojej radości

Jej wpis skomentowało wiele osób, w tym Marta Manowska. Z komentarzy można wywnioskować, że Manowska i jej wybranek zostali posadzeni przy tym samym stole. To właśnie od tego wesela miała zacząć się ich znajomość. "My też dziś świętujemy! Waszą i Naszą. Zdrowia! Szczęścia! Niech trwają" - napisała gwiazda TVP. Uczestniczka "Rolnika" odpisała na to: "Suuuuper, że połączyło Was nasze wesele". Następne słowa prowadzącej "Sanatorium miłości" nie pozostawiają wątpliwości. "...i uczucia" - stwierdziła krótko.

Marta Manowska coraz częściej zamieszcza w sieci wpisy, w których nie kryje się ze swoim szczęściem. Również jej fani zauważyli, że ostatnio jest bardzo radosna. Co więcej, pod jednym ze zdjęć zaczęli rozpisywać się o pierścionku, który znalazł się na palcu gwiazdy. Według niektórych ma on świadczyć o zaręczynach.

We wtorkowe popołudnie Manowska opublikowała fotografię, na której wręcz zaraża radością. "To na razie chyba najpełniejszy mój rok. Pełen troski o siebie, o swoje zdrowie, czas, siłę fizyczną i psychiczną. Pełen ciepła, dobrych ludzi, wypełnionych po brzegi weekendów, przyjaciół, ciepłych nocy. Pełen wolności, podróży, biegania, natury" - napisała w opisie.

