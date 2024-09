34-latka faworytką "The Voice of Poland"! "Brylant na polskiej scenie muzycznej"

"The Voice of Poland": Duże zmiany w programie

"The Voice of Poland" to jeden z ulubionych talent show Polaków. Program TVP2 możemy oglądać od 2011 roku, teraz doczekaliśmy się już 15. edycji. 7 września program wrócił na antenę w nieco odmienionej wersji. Niedawno informowaliśmy, że popisy uczestników będą oceniać Lanberry, Tomson i Baron, Michał Szpak, który powraca do programu po sporej przerwie, oraz debiutant w roli jurora - Kuba Badach.

Natomiast gospodynią nowej edycji została Paulina Chylewska - dziennikarka od dekad związana z TVP, choć kojarzona głównie z redakcją sportową. W programie towarzyszy jej Maciej Musiał. Przy odcinkach na żywo do prowadzących dołączy również Jan Dąbrowski.

Za nami pierwsze dwa odcinki programu, które tradycyjnie rozpoczęły się od przesłuchań w ciemno. W każdym z odcinków swoje umiejętności wokalne zaprezentowało sześciu uczestników. 30-letni Paweł Mosek zaśpiewał utwór "Hound Dog". W trakcie jego występu odwrócili się Lanberry oraz Baron i Tomson. Paweł dołączył do drużyny piosenkarki. Aleksandra Idkowska (23 l.) zachwyciła z kolei Michała Szpaka, który odwrócił się podczas jej interpretacji kultowego utworu "Forever Young".

Na muzyczną klasykę postawiła również 16-letnia Zuzanna Górecka. Nastolatka porwała z miejsc wszystkich jurorów. Na swojego trenera wybrała Michała. Paulina Pytlak (24 l.) wykonała piosenkę "Wodymidaj". Pod koniec jej występu swój fotel odwróciła Lanberry. Do domu wrócić musiała Aleksandra, która postanowiła zmierzyć się z "Time After Time".

"The Voice of Poland": Anna Iwanek zachwyciła widzów i jurorów!

Niesamowitą energię wniosła na scenę Anna Iwanek. 34-latka zaśpiewała hit "Seven Nation Army". Jej występ sprawił, że odwrócili się wszyscy jurorzy. Co więcej Lanberry postanowiła zablokować Michała Szpaka, sama jednak została zablokowana przez chłopaków Afromental. Iwanek zdecydowała się dołączyć do drużyny Kuby Badacha.

Utalentowana piosenkarka zachwyciła również widzów, którzy zgodnie twierdzą, że oto mamy faworytkę tej edycji. W komentarzach nie szczędzą jej komplementów: "Moje zdanie. To jest osoba która wygra", "Oglądałem wszystkie edycje tego programu. Na taką osobowość czekałem", "Ania to petarda, to brylant na polskiej scenie muzycznej", "Nie chce nic mówić ale pozostali uczestnicy nie mają czego tu szukać bo Ania już pozamiatała!".

Co ciekawe, Anna Iwanek ma już na swoim koncie muzyczny hit. Zaśpiewała utwór "Miasto", który znalazł się na ścieżce dźwiękowej do filmu "Miasto 44". Utwór, w którym towarzyszą jej Riya Sokół oraz Piotr Cugowski ma aż 28 milionów odtworzeń na Youtubie. Anna nie zrobiła jednak wielkiej kariery muzycznej. Być może zmieni się to po udziale w "The Voice of Poland".

Na scenie "The Voice" "Wiosnę" zaśpiewał Adam Zalewski. Swoje fotele odwrócili Kuba, Lanberry oraz Afromental. Wokalista wybrał drużynę chłopaków. Weronika Cieślik wykonała utwór "Let’s Get It On", którym przekonała do siebie Michała Szpaka. W duecie zaśpiewały bliźniaczki, Maja i Zuza Jabłońskie. Dziewczyny zaśpiewały "Czas nas uczy pogody", a odwrócili się Michał z Lanberry, która ostatecznie została trenerką wokalistek.

Z udziałem w programie musiała pożegnać się Diana Dubenska. Julia Jadczyszyn z utworem "Next to me" zachwyciła Kubę oraz Afromental. Zdecydowała się dołączyć do drużyny Kuby. Wszystkie fotele odwróciły się za to na występie Szymona Kuśmierczaka, który zaśpiewał "Man in the Mirror". Dołączył do ekipy Afromental.

