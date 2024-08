Telewizja Polska trafiła z "The Voice of Poland" w dziesiątkę. Muzyczny show od lat jest jednym z ulubionych programów rozrywkowych oglądanych przez widzów TVP. Wydaje się, że kolejna edycja tego nie zmieni, a jeśli już, na pewno nie na gorsze. 15. odsłona "The Voice of Poland" rusza już 7 września. Wiadomo, że w fotelach jurorów trochę się pozmienia, inna będzie też prowadząca. Ostatnio w "Pytaniu na śniadanie" potwierdzono skład sędziowski. Popisy uczestników będą oceniać Lanberry, Tomson i Baron, Michał Szpak oraz Kuba Badach. Natomiast gospodynią nowej edycji została Paulina Chylewska - dziennikarka od dekad związana z TVP, choć kojarzona głównie z redakcją sportową.

Ale to nie koniec niespodzianek. Wiadomo już, kto dołączy do Chylewskiej i będzie razem z nią odpowiadał za prowadzenie programu.

Maciej Musiał wraca do "The Voice of Poland" TVP

Jeszcze niedawno plotkowano, że "The Voice of Poland" razem z Chylewską może poprowadzić Jan Dąbrowski, który ma budzić sympatię u młodszej widowni. Ale nic z tego! Gospodarzem 15. edycji programu zostanie bowiem inny ulubieniec publiczności - Maciej Musiał. Aktor wielokrotnie pojawiał się w show, ale w 2021 r. zrezygnował z pracy w TVP. Teraz znów zobaczymy go na antenie Telewizji Polskiej. Powrót gwiazdy ogłoszono na instagramowym profilu "The Voice of Poland", w "Pytaniu na śniadanie" i na stronie Centrum Informacji TVP. Wygląda na to, że w TVP wszyscy bardzo cieszą się z wyboru prowadzącego.

"Z przyjemnością ogłaszamy, że Maciej Musiał poprowadzi 15., jubileuszową edycję 'The Voice of Poland'. Jesteśmy przekonani, że jest to najlepszy wybór, ponieważ Maciej przez łącznie dziesięć edycji udowodnił, że jest wyjątkowym prowadzącym. Przez lata zyskał ogromne uznanie i sympatię widzów oraz uczestników programu. Jesteśmy dumni, że Maciej ponownie zgodził się objąć tę rolę. Jego zaangażowanie, znajomość formatu oraz wieloletnie doświadczenie gwarantują, że jubileuszowa odsłona 'The Voice of Poland' będzie wyjątkowa i pełna emocji" - czytamy w sieci.

Praca w "The Voice of Poland" oznacza dla Musiała udział w aż 11 z 15 edycji programu. Pojawiał się na antenie TVP od 2. do 11. sezonu show, a teraz poprowadzi 15.

Musiał cieszy się z powrotu do "The Voice od Poland"

Aktor wcześnie zaczął przygodę z programem, a teraz jest bardzo zadowolony z powrotu. - Słuchajcie, wracam do "The Voice of Poland" jako prowadzący. Jest mi z tego powodu niezmiernie miło, bo zaczynałem ten program prowadzić, kiedy miałem jakieś 16 lat. Dziś mam 29, czyli 13 lat temu. Z czystą przyjemnością stanę na scenie "Voice'a" raz jeszcze i mam nadzieję, że uda nam się zrobić wszystko, żeby ten program był jak najlepszy - mówił Musiał. Nagranie możecie zobaczyć poniżej.

