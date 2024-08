To absolutni rekordziści, nie tylko w Polsce. Tomson i Baron mają powody do dumy

Już we wrześniu startuje jubileuszowa, piętnasta edycja talent show telewizyjnej Dwójki. W programie nie zabraknie muzyków z zespołu Afromental, którzy są niekwestionowanymi rekordzistami w roli trenerów w Polsce oraz w ścisłej światowej czołówce! W polskiej edycji „The Voice of Poland” Tomson i Baron zajmują pierwsze miejsce wśród muzyków, których najczęściej mogliśmy oglądać w programie. Już we wrześniu panowie pojawią się w nim po raz 13., co dziś rano w programie "Pytanie na śniadanie" oficjalnie potwierdził dziennikarz Grzegorz Dobek. Tym samym muzycy z Afromental znaleźli się na trzecim miejscu w rankingu trenerów z najdłuższym stażem wszystkich edycji "The Voice" na świecie!

Tomson i Baron w doborowym towarzystwie. Lepsi okazali się tylko Black Shelton i Adam Levine

Najwięcej, bo aż w 23 edycjach amerykańskiej wersji, w roli trenera zasiadał wokalista country Blake Shelton. Na drugim miejscu znalazł się Adam Levine z Maroon 5, który w talent show w USA pojawił się 16 razy. Na trzecim miejscu, ex aequo, znaleźli się Tomson i Baron, którzy mają na koncie 13 edycji, oraz will.i.am, który był w 12 edycjach brytyjskiej i jednej australijskiej wersji „The Voice”.

Tomson wymienia trzy najlepsze występy z całej historii "The Voice of Poland"

Podczas potwierdzenia uczestnictwa Tomsona i Barona w 15. edycji „The Voice of Poland” w śniadaniowym programie TVP2 wyemitowano wideo, w którym Baron wyznał, że bycie trenerem jest jedną z trzech najważniejszych rzeczy, które nadają sens jego życiu. Na pierwszym miejscu znaleźli się: synek, który przyszedł na świat 16 maja 2024 roku oraz rodzina. - Od kiedy jestem ojcem Leonarda, na nowo zdefiniowałem pojęcie przynależności i najbliższych mi osób - wyznał w wideo Baron.

TOP3 występów w "The Voice of Poland" wg Tomsona

Z kolei Tomson pokusił się o mini ranking - wmienił trzy występy, które podobały mu się najbardziej ze wszystkich dotychczasowych w polskiej edycji. Do TOP3 muzyk wybrał:

Duet Kasi Dereń i Doroty Osińskiej, które w półfinale 2. edycji show zaśpiewały "Niech żyje bal" Maryli Rodowicz Bitwa Darii Reczek i Alicji Szemplińskie, gdzie zaśpiewały "1+1" z repertuaru Beyonce Wiktor Dyduła i jego interpretacja piosenki "Mówią mi" z repertuaru Igo (oryginalnie Grammatic)

Nową, 15. odsłonę „The Voice of Poland” widzowie będą mogli oglądać od 7 września o godzinie 20:00 w TVP2.

Trenerzy „The Voice of Poland" oniemieli. Chodzi o nową pasję Barona!