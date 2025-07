Taki filmik zobaczyli żałobnicy na pogrzebie Joanny Kołaczkowskiej. Łzy stają w gardle. "Cześć, trzymajcie się"

Ostatnie pożegnanie i pochówek Joanny Kołaczkowskiej były niezwykłe pod wieloma względami. Asia jeszcze za życia sporo mówiła o śmierci, odchodzeniu, planowała swój pogrzeb. Wszystko przez to, że 25 lat temu zmierzyła się z czerniakiem - wyjątkowo agresywnym rakiem, którego jednak można wyleczyć, gdy zostanie wcześnie wykryty.

Joanna obawiała się ponownego zachorowania, a rozmowy o śmierci sprawiały, że oswajała ten trudny temat. Nic więc dziwnego, że jej bliscy dobrze wiedzieli, czego oczekiwała, gdy nastąpi najgorsze.

Kołaczkowskiej nie zależało na pogrzebie katolickim, nalegała na humanistyczny - lżejszy, bez konkretnych ram, swobodniejszy. Joanna zaplanowała swój pogrzeb kilka lat temu. Wszystko opowiedziała w podcaście, który nagrywała z Szymonem Majewskim. W maju 2022 r. satyrycy opublikowali odcinek "Nasze pogrzeby, czyli full plan". Dla Joanny najważniejsza była jedna kwestia - spopielenie ciała.

Na pytanie o to, czy jej pogrzeb miałby być katolicki, odpowiedziała krótko: "Nie, już mi nie zależy". W kościele Kołaczkowska czuła się obco, choć przyjaźniła się i z wierzącymi, i z księżmi.

Myślę, że chciałabym, żeby był to pogrzeb humanistyczny, ponieważ byłam na takich pogrzebach. Były niesamowite. Naprawdę przeżywaliśmy. Miałam poczucie, że przychodzę na pożegnanie tej osoby, którą znałam. Śpiewaliśmy piosenki, występy były dla tej osoby. Było bardzo, bardzo, no ja wiem, że głupio to zabrzmi, ale było świetnie - tłumaczyła Kołaczkowska.

Jak Asia sobie zażyczyła, tak się stało. Z bólem serc i łzami płynącymi po policzkach żałobnicy wspominali Kołaczkowską, jej przyjaciele i bliscy opowiadali anegdoty i mówili o jej ostatnich chwilach. Śmiech przeplatał się z płaczem, a atmosfera była niesamowita. Było tak, jak miało być!

Podczas pożegnania niereligijnego pokazano także filmik - zlepek zdjęć i nagrań ukazujących prawdziwą Kołaczkowską.

Ci, którzy przyszli osobiście pożegnać Asię i znaleźli się w sali, w której zorganizowano humanistyczną część pogrzebu, mogli usłyszeć występ Edyty Bartosiewicz i zobaczyć wzruszonego Szymona Majewskiego, który pięknie wspominał przyjaciółkę. Mogli też obejrzeć nagranie, które miało pokazać prawdziwą, wspaniałą Joannę - wesołą, wygłupiającą się, kochającą.

Teraz trafiło też do sieci - znajdziecie je niżej. Na filmik złożył się miks zdjęć z bliskimi, a także krótkich nagrań.

Jeżeli napadnie cię niedźwiedź, moja rada - nie idź w to, zrezygnuj. Cześć, trzymajcie się, no co tam, do usłyszenia, do tego... - słychać głos Kołaczkowskiej.