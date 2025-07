Joanna Kołaczkowska nie chciała pogrzebu katolickiego! Ale zostanie pożegnana aż 2 mszami

Joanna Kołaczkowska za życia często rozmawiała o śmierci np. z kolegami z kabaretu. W jednym z wywiadów przyznała, że naciskała na trudną rozmowę o tym... kto pierwszy z nich umrze. Wiedziała, że nikt nie jest w stanie tego odgadnąć, ale i tak chciała podjąć ten temat. W ten sposób oswajała się z myślą o nieuchronności śmierci.

Lata temu gwiazda miała czerniaka i bała się, że znów zapadnie na raka. Rozmowy o śmierci przynosiły jej ukojenie. Asia, podobnie jak część innych gwiazd, spisała testament i zdążyła też zaplanować swój pogrzeb jeszcze za życia. Wówczas powiedziała wprost, że ma nie być katolicki. Ale zostanie pożegnana aż dwiema mszami!

Kołaczkowska zaplanowała swój pogrzeb kilka lat temu. Wszystko opowiedziała w podcaście, który nagrywała z Szymonem Majewskim. W maju 2022 r. satyrycy opublikowali odcinek "Nasze pogrzeby, czyli full plan". Dla Joanny najważniejsza była jedna kwestia - spopielenie ciała.

Na pytanie o to, czy jej pogrzeb miałby być katolicki, odpowiedziała krótko: "Nie, już mi nie zależy". W kościele Kołaczkowska czuła się obco, choć przyjaźniła się i z wierzącymi, i z księżmi.

Myślę, że chciałabym, żeby był to pogrzeb humanistyczny, ponieważ byłam na takich pogrzebach. Były niesamowite. Naprawdę przeżywaliśmy. Miałam poczucie, że przychodzę na pożegnanie tej osoby, którą znałam. Śpiewaliśmy piosenki, występy były dla tej osoby. Było bardzo, bardzo, no ja wiem, że głupio to zabrzmi, ale było świetnie - tłumaczyła Kołaczkowska.