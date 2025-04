Koszmar w święta! Syn gwiazdy "Gogglebox" trafił do szpitala. Konieczna była reanimacja!

Informacja o chorobie Joanny Kołaczkowskiej została podana do publicznej wiadomości w czwartek (24 kwietnia) i natychmiast wywołała ogromne poruszenie. W mediach społecznościowych ruszyła fala wsparcia, a pod wpisami pojawiły się setki komentarzy pełnych miłości, nadziei i modlitwy. Wiele osób opisuje artystkę jako kogoś, kto przez lata rozjaśniał im codzienność i dodawał otuchy swoim humorem.

Tak. Dobrze widzicie. To Joanna Kołaczkowska. To zdjęcie bardzo pokazuje Jej obecny stan – przyparta do muru bardzo: nowotwór

– napisał franciszkanin, ojciec Lech Dorobczyński, dzieląc się z fanami i przyjaciółmi trudną wiadomością. Uwielbiana artystka kabaretowa, znana z niepowtarzalnego poczucia humoru i ciepła scenicznego, zmaga się dziś z poważną chorobą, bliscy oraz fani organizują się, by wspomóc ją na każdym etapie walki z chorobą.

Modlitewny szturm dla Asi Kołaczkowskiej

Ojciec Dorobczyński, który zna Asię prywatnie, zaproponował, by w geście solidarności i wiary wspólnie modlić się za zdrowie Joanny, a artystka przystała na takie wsparcie. Zatem od najbliższej niedzieli (27 kwietnia) w Parafii św. Antoniego z Padwy przy ul. Senatorskiej 31 w Warszawie (wejście od Ogrodu Saskiego), rozpoczną się msze święte w intencji Joanny Kołaczkowskiej.

W niedziele o 20:00,

W dni powszednie o 18:00.

Nabożeństwa potrwają dziewięć dni – do 5 maja.

Róbcie sobie dziewięć wolnych wieczorów”

– zachęca franciszkanin. To nie tylko zaproszenie do wspólnej modlitwy, ale i dowód, że w trudnych chwilach artyści, których obdarzamy uśmiechem, zasługują na naszą troskę i wsparcie. Wkrótce pojawić się ma również możliwość pomocy Joannie Kołaczkowskiej poprzez zbiórkę charytatywną – gdy tylko informacje zostaną podane do wiadomości publicznej, poinformujemy o tym. Dziś wszyscy stają przy Asi, tak jak ona przez lata stała na scenie – z radością i sercem dla innych.

Joanna Kołaczkowska latami bawiła Polaków

Joanna Kołaczkowska to jedna z najbardziej charyzmatycznych i lubianych postaci polskiej sceny kabaretowej. Urodziła się w Polkowicach, ale to Zielona Góra — stolica kabaretu — stała się miejscem, gdzie rozwinęła swój talent. Zaczynała w kultowym kabarecie Potem, by później stać się filarem Kabaretu Hrabi.

Publiczność pokochała ją za wyrazistą mimikę, zaskakującą błyskotliwość i umiejętność balansowania między absurdem a wzruszeniem. Kołaczkowska była również jedną z gwiazd improwizowanego serialu „Spadkobiercy”, gdzie wcielała się w niezapomnianą Elżbietę. Prywatnie – skromna, wrażliwa, wierna przyjaciółka. Na scenie – nieprzewidywalna, dowcipna i bezkonkurencyjna. Jej głos i spojrzenie rozpoznaje każdy, kto choć raz miał okazję ją zobaczyć na żywo.

