Joanna Kołaczkowska ma nowotwór! Kilka dni temu składała życzenia wielkanocne, teraz wycofała się z pracy. Gwiazdy wysyłają wsparcie

Na facebookowym profilu kabaretu Hrabi pojawił się bardzo smutny wpis, który zszokował i wielbicieli grupy i gwiazdy. Okazało się bowiem, że Joanna Kołaczkowska, która z Hrabi działa już od ponad 20 lat, walczy z nowotworem. Artystka musiała zrezygnować z udziału w występach zaplanowanych na maj, by poddać się leczeniu i skupić na powrocie do zdrowia.

Póki co sama nie wypowiada się na temat choroby, a jej koledzy proszą o niekontaktowanie się z Joanną, która teraz musi skupić się na sobie. Gwiazdy i fani wysyłają jej wsparcie w sieci i mocno trzymają kciuki za poprawę stanu zdrowia Kołaczkowskiej.

Joanna Kołaczkowska przez niemal 40 lat pracy artystycznej zdążyła zaskarbić sobie sympatię widzów. I to nie tylko kochających kabarety. Artystka występowała przecież też na deskach teatrów i od lat działa w stacjach radiowych. Współpracuje też z Szymonem Majewskim przy podcaście "Mówi się".

To właśnie satyryk jest jedną z gwiazd, które mocno wspierają Kołaczkowską. Na jego instagramowym profilu pojawił się wzruszający wpis opatrzony zdjęciem koleżanki po fachu.

Kochani! Nie sądziłem, że kiedyś będę coś takiego pisał, tu w tym miejscu, gdzie z reguły dzielę się radosnymi treściami. Ale przyjaciołom Hrabi, Mówisia i pani Pączek, którzy ją kochają i podziwiają na scenie, jesteśmy to winni. Wasza, Nasza, Moja wspaniała Asia jest chora. To nowotwór. Trwa właśnie walka o jej zdrowie, Asia się nie poddaje i wierzę, że wyjdzie z tego zwycięsko. Jest silna i ma wokół siebie świetnych ludzi. Jedyne co możemy teraz, to wysłać jej pełno energii i dobrych myśli. I zapewnić, że nie jest sama. Będziemy chcieli jej pomóc najbardziej jak potrafimy. Trzymaj się Asior! - napisał Majewski.