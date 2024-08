To już pewne! Znany youtuber dołącza od ekipy "The Voice of Poland". Jest oficjalna informacja

W czwartek, 8 sierpnia w nowym studiu TVP, gdzie realizowane są zdjęcia do 15. odsłony „The Voice of Poland”, odbyło się spotkanie prasowe z trenerami oraz prowadzącymi program. Na muzycznej scenie pojawili się Lanberry, Tomson i Baron, Michał Szpak, Kuba Badach, Paulina Chylewska, Maciej Musiał oraz... Jan Dąbrowski. Twórca internetowy, a prywatnie mąż Sylwii Przybysz i tata trzech córek, dołączy do prowadzących podczas odcinków na żywo, które będzie można oglądać w listopadzie. Premierowe odcinki 15., jubileuszowej edycji „The Voice of Poland” będzie można oglądać już od 7 września o godzinie 20:00 w TVP2.

Jan Dąbrowski dołącza do Pauliny Chylewskiej i Macieja Musiała

Warto przypomnieć, że Jan Dąbrowski był związany z drugą i trzecią edycją „The Voice Kids”, gdzie widzowie mogli go oglądać w roli komentatora.

- Bardzo się cieszę, że tu jestem, bo to program, który pokazuje piękno muzyki, nie szuka kontrowersji, a oddaje hołd sztuce. To program, który nie szuka gwiazd, a talentów. Już nie mogę się doczekać, aż wskoczę w przysłowiowy frak i będę mógł współprowadzić 15., jubileuszową edycję "The Voice of Poland" - mówi Jan Dąbrowski.

Kim jest Janek Dąbrowski?

Znany również jako Janek Dąbrowski lub JDabrowsky jest popularnym polskim youtuberem, prezenterem telewizyjnym, influencerem i osobowością internetową. Swoją karierę rozpoczął jako twórca treści na platformie YouTube, gdzie zdobył popularność dzięki filmom z gier komputerowych, vlogom oraz różnego rodzaju wyzwaniom i humorystycznym materiałom. Poza działalnością na YouTube Dąbrowski prowadził także programy telewizyjne, m.in. na kanale Disney Channel Polska, gdzie prowadził program „I Love Violetta” oraz „The Voice Kids” w TVP.

