Glow na wiosnę – poznaj pielęgnacyjne nowości z witaminą C, które przywrócą twojej skórze promienny wygląd

Glow up na wiosnę – oczyszczona i nawilżona skóra

Zdrowa skóra z naturalnym glow to trend, który nigdy nie wyjdzie z mody. Jeśli ty też chcesz zadbać o skórę pełną blasku i przywrócić jej promienny wygląd po zimie postaw na formuły z witaminą C.

Zadbaj o GLOW - krok po kroku

Na naszej skórze codziennie osadza się mnóstwo zanieczyszczeń środowiskowych, zalega nadmiar sebum, pot i bakterie, dlatego pielęgnację zacznij od dokładnego demakijażu i oczyszczanie skóry. Źle oczyszczana skóra stanowi barierę dla dobroczynnych substancji odżywczych zawartych w serum, kremie czy masce, a dodatkowo jest bardziej podatna na powstawanie zaskórników czy niedoskonałości.

Emulsja do demakijażu i oczyszczania twarzy 2w1 BLESS THE LESS, MIYA Cosmetics

Delikatnie, a przy tym skutecznie usuwa makijaż oraz oczyszcza skórę twarzy i oczu. Jej mleczna formuła pozostawia skórę nawilżoną i gładką, bez uczucia ściągnięcia. Podobnie jak wszystkie kosmetyki BLESS THE LESS, formuła emulsji zawiera składniki z upcyklingi, m.in. zawierający witaminę C hydrolat z pomarańczy, czy olej z pestek wiśni i betainę. Emulsję możesz stosować zarówno jako pierwszy, jak i drugi krok w dwuetapowym oczyszczaniu skóry.

Naturalne pH skóry jest lekko kwasowe, jednak nie jest wartością stałą, może się zmieniać w zależności wieku czy płci. Dodatkowo wpływ na zmiany pH skóry mają czynniki zewnętrzne, w tym kosmetyki - środki myjące, do demakijażu czy peelingi kwasowe, dlatego aby skóra była zdrowa, a pielęgnacja skuteczna musisz zadbać o przywrócenie równowagi pH.

superTONIC Tonik antyoksydacyjny z witaminą C, MIYA Cosmetics

Docenisz jego działanie i łatwą w użyciu formę toniku w mgiełce. Możesz go stosować zarówno po oczyszczeniu twarzy, przed nałożeniem serum/kremu, aby przywrócić skórze naturalne pH, ale także w ciągu dnia, również na makijaż – zapewniając ekspresowe odświeżenie skóry. W składzie superTONIC poza witaminą C, hydrolatem z pomarańczy, znajdziesz także rewitalizujący cerę ekstrakt z żeń-szenia oraz bardzo silny antyoksydant – EGCG, który chroni komórki skóry przed wolnymi rodnikami i opóźnia procesy starzenia.

Na oczyszczoną i przygotowaną do pielęgnacji skórę zaaplikuj bogate w witaminę C esencje, sera, sera-boostery lub lekkie kremy. Szukaj formuł, które zapewnią intensywne nawilżenie i silne działanie antyoksydacyjne – hamując procesy fotostarzenia się skóry.

Serum hydro-glow bionic C dual glow, tołpa

Nie bez powodu nowa seria od tołpy ma w nazwie „DUAL GLOW”. Ten efekt to zasługa formuł bazujących na unikalnym połączeniu kwasu maltobionowego z witaminą C. Serum błyskawicznie nawilża, pomaga rozświetlić i wyrównać koloryt. Odnawia i wygładza skórę, poprawia jej teksturę i elastyczność. Zmniejsza widoczność drobnych linii i zmarszczek, a także redukuje widoczność przebarwień i porów. Skóra odzyskuje blask i zyskuje świeży, wypoczęty wygląd.

Zdrowa promienna skóra to także rozświetlone spojrzenie. Skóra wokół oczu jest jednak wyjątkowo delikatna - warto o nią szczególnie zadbać.

eyeSUNshine Rozświetlające serum pod oczy SPF 50, MIYA Cosmetics

To serum skradnie twoje serce od pierwszego użycia - łączy w sobie wysoką ochronę przed promieniowaniem UVA i UVB z intensywną pielęgnacją skóry wokół oczu. Serum intensywnie nawilża i wygładza linie wokół oczu. Lekka formuła nie obciąża skóry, a dzięki pigmentom mineralnym wyrównuje koloryt i niweluje widoczność cieni pod oczami. W wegańskiej formule kryją się m.in. witamina C, koenzym Q10, olej arbuzowy oraz skwalan.