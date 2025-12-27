Tak nie wygląda przeciętna 69-latka! Olejnik zachwyca formą w mini

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-12-27 17:27

Monika Olejnik znów zaskoczyła fanów. Tym razem nie tylko kulturalną podróżą śladami Fryderyka Chopina, ale też formą, której mogłaby jej pozazdrościć niejedna nastolatka. W malowniczej Valldemossie dziennikarka połączyła wielką muzykę, historię miłości i… odważną stylizację.

Valldemossa na Majorce to miejsce magiczne, przesiąknięte historią i sztuką. To właśnie tam Fryderyk Chopin tworzył jedne ze swoich najpiękniejszych dzieł, mieszkając w dawnym klasztorze Kartuzów razem z George Sand. Monika Olejnik postanowiła wrócić do tej opowieści i zabrać swoich obserwatorów w niezwykłą podróż, dzieląc się refleksjami o muzyce, miłości i duchowości tego miejsca. Dziennikarka spacerowała po ogrodach, skąd rozciąga się widok na góry i morze, podkreślając, że choć klasztorna cela mogłaby wydawać się surowa, otoczenie nadaje jej niemal baśniowego charakteru.

Zobacz też: Instagram w świątecznym nastroju. Tak gwiazdy życzą Polakom na Boże Narodzenie. Iza Krzan rozbiła bank

Tak nie wygląda przeciętna 69-latka! Olejnik zachwyca formą w mini

Monika Olejnik otworzyła przed fanami drzwi muzeum Chopina, zapraszając ich do świata, w którym powstawała muzyka pełna emocji i tęsknoty. W swoich wpisach wspominała także wybitnych pianistów, którzy potrafili uchwycić duszę kompozytora - Krystiana Zimermana i Rafała Blechacza. Zapowiedziała również specjalne odcinki programu "Monika Olejnik. Otwarcie" w TVN24+, poświęcone twórczości Chopina oraz filmowej interpretacji jego życia, z udziałem aktora Eryka Kulma.

Zobacz też: Gwiazdy TVN na premierze autobiografii Mariusza Waltera. Zachwyciły Jolanta Kwaśniewska i Anita Werner w otulających stylizacjach

Ale to nie tylko kultura przyciągnęła uwagę internautów. Monika Olejnik pojawiła się w Valldemossie w krótkiej mini, eksponując nogi, które wyglądają lepiej niż u niejednej nastolatki. Smukła sylwetka, pewność siebie i luz sprawiły, że dziennikarka znów udowodniła, iż wiek to tylko liczba, a styl i forma nie mają metryki. Zdjęcia szybko obiegły sieć, a komentarze nie pozostawiały wątpliwości - Olejnik zachwyca intelektem i wyglądem.

Zobacz też: Gwiazdy rozgrzały pokaz Baczyńskiej. Olejnik w cekinach, Gessler w futerkowej mini, ale oczy wszystkich i tak powędrowały... pod spódnicę Książkiewicz

Zobacz naszą galerię: Tak nie wygląda przeciętna 69-latka! Olejnik zachwyca formą w mini

Monika Olejnik
20 zdjęć
Sonda
Czy Monika Olejnik to dobra dziennikarka?
Monika Olejnik chce wzbudzać emocje swoim wyglądem. Dobrze jej idzie?
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MONIKA OLEJNIK