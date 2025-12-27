Valldemossa na Majorce to miejsce magiczne, przesiąknięte historią i sztuką. To właśnie tam Fryderyk Chopin tworzył jedne ze swoich najpiękniejszych dzieł, mieszkając w dawnym klasztorze Kartuzów razem z George Sand. Monika Olejnik postanowiła wrócić do tej opowieści i zabrać swoich obserwatorów w niezwykłą podróż, dzieląc się refleksjami o muzyce, miłości i duchowości tego miejsca. Dziennikarka spacerowała po ogrodach, skąd rozciąga się widok na góry i morze, podkreślając, że choć klasztorna cela mogłaby wydawać się surowa, otoczenie nadaje jej niemal baśniowego charakteru.

Zobacz też: Instagram w świątecznym nastroju. Tak gwiazdy życzą Polakom na Boże Narodzenie. Iza Krzan rozbiła bank

Tak nie wygląda przeciętna 69-latka! Olejnik zachwyca formą w mini

Monika Olejnik otworzyła przed fanami drzwi muzeum Chopina, zapraszając ich do świata, w którym powstawała muzyka pełna emocji i tęsknoty. W swoich wpisach wspominała także wybitnych pianistów, którzy potrafili uchwycić duszę kompozytora - Krystiana Zimermana i Rafała Blechacza. Zapowiedziała również specjalne odcinki programu "Monika Olejnik. Otwarcie" w TVN24+, poświęcone twórczości Chopina oraz filmowej interpretacji jego życia, z udziałem aktora Eryka Kulma.

Zobacz też: Gwiazdy TVN na premierze autobiografii Mariusza Waltera. Zachwyciły Jolanta Kwaśniewska i Anita Werner w otulających stylizacjach

Ale to nie tylko kultura przyciągnęła uwagę internautów. Monika Olejnik pojawiła się w Valldemossie w krótkiej mini, eksponując nogi, które wyglądają lepiej niż u niejednej nastolatki. Smukła sylwetka, pewność siebie i luz sprawiły, że dziennikarka znów udowodniła, iż wiek to tylko liczba, a styl i forma nie mają metryki. Zdjęcia szybko obiegły sieć, a komentarze nie pozostawiały wątpliwości - Olejnik zachwyca intelektem i wyglądem.

Zobacz też: Gwiazdy rozgrzały pokaz Baczyńskiej. Olejnik w cekinach, Gessler w futerkowej mini, ale oczy wszystkich i tak powędrowały... pod spódnicę Książkiewicz

Zobacz naszą galerię: Tak nie wygląda przeciętna 69-latka! Olejnik zachwyca formą w mini

Sonda Czy Monika Olejnik to dobra dziennikarka? Tak. Nie.