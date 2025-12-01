Gwiazdy TVN na premierze autobiografii Mariusza Waltera. Zachwyciły Jolanta Kwaśniewska i Anita Werner w otulających stylizacjach

W Pałacu Sobańskich odbyła się premiera autobiografii Mariusza Waltera, która zgromadziła gwiazdy związane na przestrzeni lat ze stacją TVN.

W stylizacjach dominowały jesienne kolory, miękkie dzianiny i otulające formy.

Największe wrażenie zrobiły na nas Jolanta Kwaśniewska i Anita Werner – eleganckie, sezonowe i pełne klasy.

Wyjątkowy wieczór w hołdzie twórcy TVN

Autobiografia Mariusza Waltera to opowieść o człowieku, który zmienił polską telewizję i współtworzył jej nowoczesny wymiar. Reporter, dokumentalista, współzałożyciel Grupy ITI oraz twórca TVN i TVN24 – Walter przez dekady kształtował sposób, w jaki Polacy patrzą na świat, informację i rozrywkę. Książka, opracowana literacko przez Zofię Turowską, odsłania zarówno kulisy jego zawodowych sukcesów, jak i pełne czułości życie rodzinne.

Spotkanie promujące publikację miało kameralny charakter, ale uwagę przyciągała atmosfera – ciepła, elegancka i bardzo jesienna. Do Pałacu Sobańskich przybyły osobowości związane z telewizją, kulturą i mediami, prezentując stylizacje pełne miękkich dzianin, naturalnych kolorów i otulających fasonów.

Jolanta Kwaśniewska – królowa jesieni w brązach

Wśród gości szczególne wrażenie zrobiła Jolanta Kwaśniewska. Postawiła na stylizację w odcieniach czekoladowego brązu – golf o grubym splocie, dopasowaną spódnicę oraz klasyczne, wysokie kozaki. Całość dopełniła torebką w zbliżonym kolorze i bukietem pastelowych tulipanów. Look był esencją jesiennej elegancji – ciepły, wyważony, niezwykle kobiecy i bardzo „pałacowy”.

Anita Werner – minimalizm, który robi wrażenie

Anita Werner zaprezentowała stylizację, która idealnie łączyła wygodę z klasą. Dzianinowa sukienka w odcieniu ciemnej czerwieni przyciągała wzrok kolorem i fakturą. Długi golf zapewniał przytulność, a czarna, duża kopertówka dodawała całości eleganckiej drapieżności. To look, który królował tego wieczoru – modny, prosty, ale wyrazisty.

Nina Terentiew, Martyna Wojciechowska i Monika Olejnik – elegancja z twistem

Nina Terentiew postawiła na wygodę, ale w hollywoodzkim wydaniu. Czarny komplet ozdobiony subtelnymi, zwierzęcymi lamówkami i charakterystyczne czerwone okulary stworzyły wizerunek pełen klasy. Martyna Wojciechowska wybrała chłodne, eleganckie tonacje. Jedwabista koszula w kolorze stalowego błękitu przepięknie odbijała światło, a szerokie, szare spodnie nadawały stylizacji nowoczesnego, nonszalanckiego charakteru. Całość uzupełniła białą kopertówką. Monika Olejnik postawiła na nonszalancką elegancję. Czarne, szerokie spodnie, szary żakiet i czarny golf stworzyły bazę, którą ożywiła duża złota broszka. Stylizacja była lekka, miejska, ale pełna charakteru – idealna na kulturalne wydarzenia.

Spotkanie promujące autobiografię Mariusza Waltera okazało się nie tylko literackim wydarzeniem, lecz także modowym świętem jesiennej elegancji. Gwiazdy TVN udowodniły, że wygoda może iść w parze ze stylem, a miękkie tkaniny i otulające fasony potrafią wyglądać wyjątkowo szykownie.

