Jan Englert z żoną i córką na premierze filmu o sobie. Na czerwonym dywanie Stenka, Kożuchowska, Dygant

W warszawskim Kinie Kultura odbyła się uroczysta premiera dokumentu o Janie Englercie, na której pojawiła się śmietanka polskiego kina.

Jan Englert przybył z żoną Beatą Ścibakówną i córką Heleną, a na czerwonym dywanie błyszczały też Małgorzata Kożuchowska, Danuta Stenka, Ewa Wiśniewska i Grażyna Torbicka.

Wieczór pełen wzruszeń i eleganckich stylizacji podkreślił wyjątkowy charakter filmu portretującego jednego z najważniejszych aktorów w historii polskiej sceny.

Premiera filmu o żywej legendzie polskiego teatru

Dokument Macieja Dancewicza to intymny portret artysty, który całe życie poświęcił scenie – i który wciąż wierzy, że można frunąć wyżej, mocniej i odważniej. Film zagląda w kulisy jego zawodowych wyborów, działalności w ZASP-ie, współpracy z filmowcami, pracy pedagogicznej oraz życia rodzinnego. To opowieść o człowieku, który wychował pokolenia aktorów i który dla wielu jest wciąż Mistrzem. Tym piękniej wyglądał wieczór premiery – pełen wzruszeń, wspomnień i niezwykłych spotkań.

Jan Englert i Beata Ścibakówna – para wieczoru

Na premierze nie mogło zabraknąć bohatera filmu. Jan Englert postawił na klasykę – ciemny garnitur w neutralnych odcieniach, który podkreślał jego spokój i charyzmę. Obok niego pojawiła się Beata Ścibakówna, która zachwyciła stylizacją.

Aktorka wybrała garnitur w odcieniu jasnej szarości, z szerokimi spodniami i dwurzędową marynarką o lekko męskim kroju. Look był jednocześnie elegancki i nonszalancki – dokładnie taki, który przykuwa wzrok, nie próbując dominować czerwonego dywanu. Para, trzymając się za ręce, wyglądała niezwykle harmonijnie.

Córka artystycznego małżeństwa, Helena Englert, postawiła na styl wyrazisty, modny i z charakterem. Jasny półgolf z logotypem połączyła z długą, srebrzystą spódnicą mieniącą się przy każdym ruchu. Do tego białe botki i niewielka torebka na łańcuszku – zestaw, który idealnie wpisywał się w swobodny, ale wciąż premierowy charakter wydarzenia. Helena dodała całości młodzieńczej świeżości i odrobiny nowoczesnego glam rocka.

Małgorzata Kożuchowska – elegancja w męskim stylu

Aktorka, która również występuje w dokumencie, postawiła na total look w odcieniach grafitu i czerni. Dwurzędowa marynarka w prążek, idealnie skrojone spodnie i ciemny krawat stworzyły stylizację utrzymaną w klimacie power dressing – mocną, świadomą i bezbłędnie dopracowaną. Kożuchowska od lat eksperymentuje z modą w stronę minimalizmu z pazurem – i tutaj znów trafiła w dziesiątkę.

Ewa Wiśniewska, Danuta Stenka i Grażyna Torbicka postawiły na czerń

Ewa Wiśniewska postawiła na sprawdzoną czerń. Zestaw złożony z wygodnych spodni, połyskującego golfu i dłuższego kardiganu prezentował się skromnie, ale jednocześnie bardzo elegancko. To styl typowy dla aktorki – pełen klasy, nieprzekombinowany, z nutą ponadczasowej prostoty.

Danuta Stenka ponownie udowodniła, że czerń jest jej barwą mocy. Luźny golf, spodnie z połyskującymi aplikacjami i dopasowane akcesoria stworzyły monochromatyczny look pełen charakteru i subtelnego szyku. Stenka wyglądała nowocześnie, świeżo i bardzo stylowo – jak zwykle.

Ikona polskiego dziennikarstwa i kina postawiła na czarny garnitur wyszywany błyszczącymi, subtelnymi aplikacjami. Długi żakiet zestawiony z szerokimi spodniami świetnie podkreślał jej sylwetkę, a całość tworzyła elegancką, hollywoodzką stylizację. Torbicka konsekwentnie pozostaje jedną z najlepiej ubranych kobiet na każdej premierze – i tym razem absolutnie nie zawiodła.

Wieczór pełen emocji i wielkich nazwisk

W Kinie Kultura pojawili się również inni twórcy i przyjaciele Jana Englerta - m.in. Maja Komorowska, Hanna Bakuła czy Allan Starsky, a sama atmosfera wydarzenia była wyjątkowa. To nie tylko premiera filmu, ale symboliczny hołd dla artysty, który od dekad stanowi filar polskiego teatru i edukacji aktorskiej. Dokument „Jan Englert. Spróbuję jeszcze raz pofrunąć” jest już dostępny w kinach – i zdecydowanie jest jednym z tych, które warto zobaczyć.