Lewandowska, Lis i Halejcio błysnęły nogami, ale to Socha zgarnęła show. Niby w sukni, a jakby bez!

Pokazy Łukasza Jemioła od lat przyciągają gwiazdy, ale tegoroczny wieczór przeszedł wszelkie oczekiwania. Atmosfera była gorąca jeszcze zanim zapadły światła, a celebryci postawili na stylizacje, które krzyczały jedno: „To my gramy pierwsze skrzypce!” Lub – jak pokazały – pierwsze nogi.

Lewandowska w seksownej skórze

Anna Lewandowska zaskoczyła zestawem w monochromatycznej, chłodnej szarości. Mini ze skórzanej tkaniny, delikatna koronka wystająca spod spódniczki i obszerna kurtka w tym samym odcieniu stworzyły look jednocześnie ostry i elegancki. Do tego mocne nogi – jej znak rozpoznawczy – wyeksponowane w pełnej krasie. Trenerka błyszczała, ale… to był dopiero początek.

Halejcio na czarno, ale bardzo kobieco

Klaudia Halejcio postawiła na klasyczną, obcisłą małą czarną, która podkreśliła każdą linię sylwetki. Długie rękawy, drapowania na biodrach i kusząca długość mini zrobiły robotę. Czarny futrzany pióropusz w dłoni dodał całości efektu „diva on the spot”. Nogi? Oczywiście w centrum – w czarnych rajstopach i szpilkach z metalicznym czubkiem.

Hanna Lis w brązach i błysku

Hanna Lis pokazała, że można być glamour bez przesady. Satynowa marynarka w głębokim brązie, czarna bluzka z kokardą i mini pełna cekinów wyglądały na niej świeżo i nowocześnie. Całość elegancka, ale z charakterem – a odsłonięte nogi tylko podkręciły efekt. Lis pozowała pewnie, jakby wiedziała, że wygląda świetnie.

Ale to Socha zrobiła show

Gdy na ściance stanęła Małgorzata Socha, rozmowy ucichły. Jej czarna, koronkowa stylizacja była najodważniejszą kreacją wieczoru. Prześwitująca suknia ukazała bieliznę, wzory koronek rysowały się na skórze, a całość wyglądała jak połączenie haute couture i zmysłowej bielizny. Do tego elegancka marynarka dla kontrastu.

Goście szeptali, fotografowie naciskali spusty migawki jak szaleni. Jedno było pewne: wiele było widać. Socha wiedziała, że to jej moment – i wykorzystała go na 200 procent.

Stylizacje pełne charakteru

Na pokazie nie zabrakło też innych gwiazd. Agata Młynarska postawiła na miękkie, obszerne formy i efektowne dodatki, pokazując, że moda 50+ jest odważna i elegancka. Agnieszka Dygant w szerokich jeansach, skórzanej kurtce i krawacie pokazała rockową nonszalancję. Iza Kuna z kolei udowodniła, że klasyka nie musi być nudna – szerokie nogawki, kremowa bluzka i ciemna marynarka stworzyły look pełen luzu i stylu.

Pokaz Jemioła był prawdziwą paradą różnych estetyk – od seksownych mini, przez mroczne koronki, po nonszalanckie garniturowe vibe’y. Ale jeśli ktoś miał zapamiętać jedną rzecz z tego wieczoru, to była to odwaga – i Małgorzata Socha, która nie bała się pokazać więcej niż inni.