Gwiazdy rozgrzały pokaz Baczyńskiej. Olejnik w cekinach, Gessler w futerkowej mini, ale oczy wszystkich i tak powędrowały... pod spódnicę Książkiewicz

Pokaz Baczyńskiej – moda na granicy teatru, odwagi i rzemiosła

Kreacje, które Gosia Baczyńska zaprezentowała w Starej Łaźni, to jej najbardziej charakterystyczny podpis: połączenie teatralnej formy, mistrzowskiego krawiectwa i absolutnej nieprzewidywalności. Na wybiegu pojawiły się modele w koronkach przypominających misterną pajęczynę, rzeźbiarskie sylwetki o fantazyjnych ramionach, połyskujące suknie budujące aurę tajemnicy oraz konstrukcje, które bardziej niż modę przypominały sztukę współczesną. Baczyńska bawiła się fakturą, światłem i warstwami – jedne looki odsłaniały ciało w kontrolowany sposób, inne owijały modelki jak w surrealistycznym kokonie. To moda, która nie próbuje nikomu przypodobać się za wszelką cenę. To moda, która ma własny język – bezkompromisowy, sensualny i natychmiast rozpoznawalny.

Monika Olejnik – glam, błysk i pełna świadomość stylu

Baczyńska kocha kontrasty – i tego wieczoru miała ich pod dostatkiem. Od glam looku Olejnik, przez różową fantazję Gessler, po koronkową odwagę Książkiewicz. Jedno jest pewne: Fashion Christmas Party znów okazało się najbardziej stylowym świątecznym wydarzeniem grudnia.

Monika Olejnik pojawiła się w odsłonie, którą spokojnie można by wysłać na czerwony dywan w Cannes. Lśniący, wieczorowy look w jej wydaniu był mieszanką klasy, odwagi i pełnej kontroli nad każdym detalem. Elegancka, a jednocześnie absolutnie przyciągająca wzrok – jedna z najlepiej ubranych gwiazd imprezy, bez dyskusji.

Lara Gessler – różowa, energetyczna i w mini

Lara Gessler wybrała zupełnie inną drogę: krótką, futerkową sukienkę w energetycznym różu. Minimalistyczna fryzura i odważna noga stworzyły look dziewczyński, ale z charakterkiem. Prosty pomysł, mocne wykonanie – w sam raz na świąteczną imprezę u królowej polskiej mody.

A potem weszła ona: Weronika Książkiewicz

Choć Olejnik błyszczała, a Gessler dawała świeżość, to Weronika Książkiewicz wywołała największe poruszenie. Wszystko za sprawą czarnej, koronkowej spódnicy, która pod światło pokazała więcej, niż niejedna gwiazda odważyłaby się zaplanować. Prześwitująca bielizna stworzyła efekt „wow”, ale bez wpadki – kontrolowany, modowy, zamierzony. Zdecydowanie jedna z najbardziej komentowanych stylizacji wieczoru.

Reszta gości także dopisała

Na liście nazwisk: Michał Piróg, Helena Norowicz, Michał Witkowski, Anna Męczyńska, Dawid Woliński, Joanna Horodyńska, Maria Sadowska, Mateusz Banasiuk, Katarzyna Niezgoda, Agnieszka Grochowska i wielu innych przyjaciół projektantki. Atmosfera była świąteczna, ciepła, pełna rozmów, muzyki i niespodzianek – dokładnie taka, jakiej można oczekiwać od baczyńskowej rodziny artystycznej.