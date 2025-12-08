Dino wypuściło własne „świeżaki”. Znamy cenę i termin końca promocji na "Dinusie"

Dino wprowadziło do sprzedaży urocze maskotki z własnym logo, podążając za trendem personalizowanych produktów.

Jak można zdobyć misie w strojach z logo sklepu?

Chcesz dowiedzieć się, ile kosztują te pluszaki? Sprawdź szczegóły.

Dino wprowadziło swoje maskotki

Trend na posiadanie firmowych gadżetów, a w szczególności pluszaków, staje się coraz silniejszy. Sieć Dino, która już wcześniej pokazała, że potrafi zaskoczyć, wprowadzając na rynek m.in. sklep z klocków z własnym logo, teraz idzie o krok dalej. Tym razem stawia na miękkie i przytulne pluszaki Dino, które z miejsca wywołały spore poruszenie wśród miłośników sieci. To uśmiechnięte misie, starannie ubrane w granatowe stroje z charakterystycznym, czerwono-zielonym logo sklepu. Nie jest krzykliwe, co przypadnie do gustu rodzicom wybierającym stonowane kolory zabawek dla swoich dzieci. Jeden z pluszaków to uroczy chłopczyk z muszką, drugi to dziewczynka z kokardą, co dodaje im dodatkowego uroku.

Tu powstaje Dino w Wilanowie. Na osiedlu raczej nie wieje luksusem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ile kosztują pluszaki Dino i do kiedy trwa promocja?

Cena tych wyjątkowych maskotek Dino budzi spore emocje. W regularnej sprzedaży za jednego „świeżaka” z Dino trzeba zapłacić 44 złote i 99 groszy. Jednak dla sprytnych i szybkich klientów, sieć przygotowała specjalną ofertę. Promocja Dino obniża cenę pluszaka o 5 złotych, co oznacza, że można go nabyć za 39 złotych i 99 groszy. Jest jednak jeden haczyk - czas ucieka. Promocja ta kończy się we wtorek, 9 grudnia, lub do wyczerpania zapasów, co oznacza, że fani pluszaków muszą się pospieszyć, aby upolować swojego misia w atrakcyjnej cenie.

Jak przekazała sieć Dino w swoim komunikacie: „Nasz nowy, pluszowy miś szuka imienia! Jest mięciutki, elegancki i gotowy, by zostać najlepszym przyjacielem i towarzyszem zimowych wieczorów. Pomóżcie nam w tych poszukiwaniach i wymyślcie imię dla misia! A jeśli chcecie przygarnąć takiego pluszaka, znajdziecie go na naszych półkach. To idealny pomysł na świąteczny prezent! Oferta ważna do 9 grudnia lub do wyczerpania zapasów". Większość internautów proponuje imię: "Dinuś".

Warto podkreślić, że zdobycie maskotek Dino nie wymaga zbierania naklejek czy punktów lojalnościowych, jak to często bywa w przypadku podobnych akcji w innych sieciach handlowych. Każdy, kto odwiedzi sklep Dino, może po prostu kupić wybranego pluszaka.