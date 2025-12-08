Maryla Rodowicz co i rusz witała kurierów! Jeden bukiet na 80 to za mało. Tak świętowała okrągłe urodziny

Maryla Rodowicz nie bez powodu nazywana jest królową polskiej piosenki. Gwiazda działa na rynku od 60 lat, a od czasu, gdy debiutowała, udało jej się wyśpiewać aż ponad 2 tysiące utworów. 8 grudnia Maria Antonina, bo tak naprawdę nazywa się Rodowicz, nie miała spokoju. Do jej drzwi wciąż dobijali się kurierzy, którzy to przywozili rozłożyste bukiety, to podarunki.

Nie mogło być inaczej! Razem z Marylą świętowali jej fani, a także wiele innych gwiazd, które w sieci złożyły piosenkarce najlepsze życzenia.

Królowo nie lubisz urodzin, ale muszę - żyj nam żyj! - wydał koleżankę po fachu Ralph Kaminski.

Rodowicz nawet w dniu urodzin ani myślała odpoczywać. Nie było mowy o przyjęciu, gdy praca wzywała!

Kwiaty i prezenty, a wieczorem do pracy

Maryla Rodowicz jest jedną z największych, najbardziej znanych polskich gwiazd i, co ważne podkreślenia, to jest status, który utrzymuje od kilku dekad. Nie ma drugiej takiej! Rodowicz zaistniała w branży muzycznej w latach 60. Śmiało można mówić, że w latach 70. miała już Polskę u swych stóp. Teraz Rodowicz jest 80-latką, która wcale nie myśli o emeryturze czy choćby zwolnieniu tempa.

Nagrywa nowe wersje swoich hitów z młodymi gwiazdami u boku, koncertuje, pojawia się w telewizji, bierze udział w wywiadach... A o wszystkim, co robi, mówi w sieci. Ma swoje konta na Facebooku, Instagramie, a nawet TikToku - jest w kontakcie z fanami z każdego pokolenia!

W dniu urodzin Rodowicz nie mogła mieć więc spokoju. Musiała otwierać drzwi kurierom, którzy przywozili jej kwiaty i podarunki, a wieczorem wybrała się "na miasto", by nagrać podcast z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim.

Chcę powiedzieć, że odbyliśmy rozmowę bardzo niefajną, naprawdę, oni mnie atakowali! Kazali mi otworzyć moją torebkę Diora, więc jestem niepocieszona, ale zapraszam gorąco, bo to są fajni ludzie - śmiała się Maryla w sieci.

Zobaczcie Marylę, którą w wyjątkowym dniu "przyłapali" paparazzi!

Urodzinowe wdzianko

Rodowicz słynie z uwielbienia do zaskakujących stylizacji. Gwiazda u Wojewódzkiego i Kędzierskiego stawiła się w stroju, którego zwyczajna 80-latka prawdopodobnie by nie wybrała. Połączyła czarne dresy z lampasami z różową bluzą w bardzo wyrazistym odcieniu. Góra zalotnie odsłaniała ramię piosenkarki, a kropką nad i urodzinowej stylizacji były sportowe buty.

Jak oceniacie?

