Maryla Rodowicz jak prawdziwa DŻAGA! Doda nie wytrzymała i skomentowała

W miniony weekend profil Maryli Rodowicz zamienił się w istny modowy wybieg. Artystka wrzuciła jedno zdjęcie - tylko jedno, a internet natychmiast eksplodował. Wokalistka pokazała się w stylizacji, która mogłaby spokojnie otwierać koncerty Rammsteina, lądować na okładkach magazynów modowych i jednocześnie udowadniać, że wiek to tylko liczba. W komentarzach pojawili się fani, a zaraz po nich… sama Doda, która jednym zdaniem zszokowała wszystkich internautów. Mocne!

Maryla Rodowicz na drapieżnym zdjęciu. Stylizacja "na Dodę"?

Na zdjęciu Maryla Rodowicz stoi pewnie. Gwiazda wygląda, jak rasowa rockmenka! Czarna marynarka, kabaretki, błyszczące kozaki za kolano, kapelusz godny filmowej femme fatale i makijaż, który mógłby konkurować z najbardziej charakternymi stylizacjami gwiazd glam rocka. Do tego drapieżna poza i podpis, który wywołał uśmiech: "Dżaga?". To jedno słowo wywołało lawinę komentarzy.

Właśnie wtedy postanowiła odezwać się Doda. Jej odpowiedź była krótka, zadziorna i absolutnie w stylu królowej kontrowersji: "Z ciebie jest" - napisała wokalistka w sieci.

To oczywiście nawiązanie do jej megahitu "Dżaga", który zna każdy, kto kiedykolwiek był na imprezie, weselu lub po prostu oglądał telewizję w latach 2000. Fani zaczęli cytować całą piosenkę, prześcigać się w żartach.

Pod postem pojawiły się dziesiątki komentarzy zachwyconych internautów: "Naddżaga! Nadkrólowa!", "Piękne...najlepsza", "Piękna, dojrzała kobieta".

