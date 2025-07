Rodowicz w sercu światowej metropolii

Nie każdy artysta może pochwalić się obecnością na jednym z najsłynniejszych placów świata. A jednak – Maryla Rodowicz pojawiła się na ekranach Times Square, gdzie codziennie przewijają się miliony turystów i nowojorczyków. Jej wizerunek został wyświetlony na ogromnym billboardzie LED w samym centrum Manhattanu.

Zawsze śledziłam i jestem dumna z naszej kobiecej części sceny muzycznej. Z zachwytem obseruję Was i nucę Wasze piosenki. Obecność na Time Square w Nowym Jorku - tego nie było nawet w moim bingo - dziękuję

- cieszy się na Instagramie. Zdjęcie legendarnej wokalistki otoczone neonami Nowego Jorku zrobiło furorę w sieci. Fani prześcigali się w komplementach, a wielu z nich z dumą podkreślało, że „polska królowa estrady” pokazuje światu, na co ją stać – nawet po 50 latach na scenie.

Maryla w Nowym Jorku

Nie była to przypadkowa akcja. Billboard z Marylą Rodowicz to część kampanii promującej polskich artystów na rynku międzynarodowym. Inicjatywa ma na celu pokazanie światu potencjału polskiej kultury i muzyki. Pojawienie się Maryli na Times Square to symboliczny gest – pokazanie, że nawet kultowa artystka z Europy Środkowej może trafić do serca światowego show-biznesu.

Wybór Rodowicz nie jest przypadkowy. To artystka, która nieustannie się zmienia, zaskakuje stylizacjami i konsekwentnie buduje swoją legendę. Od lat jest ikoną, której nie sposób zignorować – także na arenie międzynarodowej.

W sieci zawrzało. O Maryli znów jest głośno

W mediach społecznościowych zawrzało. Pod zdjęciami z Times Square pojawiły się tysiące komentarzy. Wiele osób przyznało, że poczuło wzruszenie i patriotyczną dumę, widząc polską artystkę w takim miejscu. Nie zabrakło też głosów, że to znak, iż Rodowicz – mimo upływu lat – nadal potrafi zaskakiwać i inspirować. I rzeczywiście – nie każda gwiazda estrady może pochwalić się tak długą, a jednocześnie wciąż świeżą karierą.

Pojawienie się na Times Square rozbudziło spekulacje. Czy to zapowiedź większego projektu związanego z rynkiem amerykańskim? Czy Maryla planuje koncerty za oceanem? Na razie nie ma oficjalnych informacji, ale biorąc pod uwagę jej temperament i energię – wszystko jest możliwe.

Spotify EQUAL – o co chodzi w kampanii?

Akcja, w ramach której Maryla Rodowicz pojawiła się na ogromnym ekranie LED na Times Square, to część kampanii Spotify EQUAL. Program ten promuje kobiety w muzyce — zarówno debiutantki, jak i ikony sceny. Spotify co miesiąc wybiera artystki z różnych krajów, które reprezentują siłę kobiecego głosu w muzyce. Ich wizerunki pojawiają się na prestiżowym billboardzie w Nowym Jorku – właśnie na Times Square.

To gest symboliczny, ale i prestiżowy. Oznacza, że dana artystka została wyróżniona jako ambasadorka kobiecej siły, oryginalności i wpływu w muzyce. Wyróżnieniem tym miały okazję już cieszyć się m.in. Natalia Nykiel, Ewa Farna, Blanka, Monika Brodka, Margaret, Luna i Ofelia.

