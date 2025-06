Rodowicz dostała tytuł, a potem się z niej wylało: czarna kreska, wściekły pies i randki po religii. Takie ma wspomnienia z Włocławka

Maryla Rodowicz przeżyła coś, czego nie da się wyreżyserować. Wróciła z koncertu i… wpadła prosto w objęcia historii. Wzruszenie, wspomnienia, duma, ale też chwilami brutalne retrospekcje z dzieciństwa – z zakażeniem, stalówką w nodze i… atakiem wścieklizny. Ale po kolei...

Honorowa obywatelka Włocławka z przeszłością

"Wróciłam w nocy z koncertu we Włocławku, a tam się działo, oj działo" – tak zaczyna swoją historię Maryla Rodowicz, która właśnie otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Włocławek. I choć scena przyzwyczaiła ją do braw i świateł reflektorów, tym razem... nawet ona osłupiała, gdy na scenę wkroczył tłum uroczyście wyglądających ludzi. "Prezydent, jak błękitny anioł" – relacjonuje artystka. Kwiaty, przemówienia, łzy wzruszenia i tytuł, który poruszył ją bardziej niż niejeden Złoty Fryderyk.

Wspomnienia, które gryzą – dosłownie!

Maryla nie byłaby sobą, gdyby nie dodała nuty absurdu i barwnych wspomnień z dzieciństwa. Bo właśnie we Włocławku dorastała, chodziła do szkoły, zdawała maturę i… niemal przypłaciła to zdrowiem. Wystarczyła zwykła stalówka wystająca z teczki w parku.

Wbiła mi się w nogę. Obserwowałam, jak czarna kreska wędruje w górę. To było zakażenie – poważne – ale nikomu o tym nie powiedziałam

– wspomina. Ale to jeszcze nic… Opowiedziała też, jak kiedyś ugryzł ją pies:

Taka kreska też mi wędrowała, kiedy ugryzł mnie wściekły pies na podwórku. Skończyło się atakiem wścieklizny. U mnie, nie u psa. Jest taki dowcip... 'Wiesz, wczoraj ugryzł mnie pies. Co ty powiesz, był wściekły? No, nie był zadowolony'.

Maryla Rodowicz – legenda z bliznami

Artystka spędziła we Włocławku dzieciństwo. Teraz wspomina stadion Kujawiaka, Liceum Ziemi Kujawskiej, pierwsze śpiewanie w domu kultury i pierwsze randki w parku. Opowiada o tych miejscach z sentymentem i dumą.

Siedziałam na tarasie klubu Wioślarza, słuchałam bicia dzwonów katedralnych. Tam chodziłam na religię. A potem... hyc do parku na randki

