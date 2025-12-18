Richardson podzieli się z mężem dziećmi na święta. Zdradziła szczegóły

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-12-18 5:30

Monika Richardson nie kryje emocji i otwarcie opowiada o tym, jak spędzi tegoroczne Boże Narodzenie. W rozmowie z "Super Expressem" ujawniła, że w tym roku jej dzieci będą podzielone między dwa kraje, jeden pojedzie do babci w Szkocji, druga zostanie w Polsce.

Święta Bożego Narodzenia to dla wielu rodzin czas radości i wspólnego biesiadowania. Dla Moniki Richardson nadchodzące dni będą jednak wyjątkowe i… podzielone. 

Zobacz też: Monika Richardson skromnie: "Wypiję z moją suczką kieliszek prosecco"

Monika Richardson podzieli dzieci na święta

Jak wyjaśniła nam Monika Richardson, jej syn spędzi święta w Edynburgu u swojej szkockiej babci, która ma już ponad osiemdziesiąt lat.

Będą ciekawe święta, bo rozdzielimy w tym roku z moim byłym mężem nasze dzieci. Mój synek pojedzie do szkockiej babci, do Edynburga, bo babcia ma osiemdziesiąt parę lat i co roku się odżegnuje już od robienia świąt. Mówi: "to już są ostatnie święta, już jestem za stara". Sprowadza swoich pasierbów z Australii, babcia Marion, czyli moja była teściowa, więc mój syn jedzie tam reprezentować naszą rodzinę - mówi nam Richardson.

Z kolei córka gwiazdy, mieszkająca na co dzień w Londynie, przyjedzie do Warszawy, gdzie spędzi święta z matką i dziadkami. Richardson podkreśla również, że święta będą spokojne i bez presji. Dziennikarka nie ukrywa, że mimo podziału rodziny uwielbia świąteczny okres.  

Na szczęście moja córka, która na co dzień mieszka w Londynie i z którą się nie widuję, przyjedzie do Warszawy i będziemy tutaj z moimi rodzicami. Także myślę, że to będą święta idealne, bez żadnego ciśnienia, każdy je to, co chce, każdy robi to, co chce i to jest najcudowniejsze w tych świętach dla mnie. Nie ukrywam, że uwielbiam ten czas, ten okres - on pozwala nam przeżyć te w sumie smutne okoliczności zewnętrzne i tę okropną aurę. Więc tak, przystrajam, wyjmuję już światełka z piwnicy i przystrajam moje roślinki, kombinuję na temat stroików, myślę o menu świątecznym, a nawet zaplanowałam taką małą poświąteczną imprezę dla moich przyjaciół i znajomych. Także jestem w wirze przygotowań - powiedziała "Super Expressowi" Monika Richardson.

Rozmawiała Julita Buczek

Zobacz też: Skandal po Konkursie Chopinowskim! Monika Richardson nazwała jurorów "mentalnymi dziadami"

Zobacz naszą galerię: Monika Richardson podzieli się z mężem dziećmi na święta. Wszystko nam wyznała!

Monika Richardson podzieli się z mężem dziećmi na święta.
16 zdjęć
Sonda
Lubicie Monikę Richardson?
Monika Richardson ostro o przemocy wobec kobiet. "Z terrorystami się nie negocjuje"
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MONIKA RICHARDSON