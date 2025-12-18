Richardson podzieli się z mężem dziećmi na święta. Zdradziła szczegóły

Święta Bożego Narodzenia to dla wielu rodzin czas radości i wspólnego biesiadowania. Dla Moniki Richardson nadchodzące dni będą jednak wyjątkowe i… podzielone.

Monika Richardson podzieli dzieci na święta

Jak wyjaśniła nam Monika Richardson, jej syn spędzi święta w Edynburgu u swojej szkockiej babci, która ma już ponad osiemdziesiąt lat.

Będą ciekawe święta, bo rozdzielimy w tym roku z moim byłym mężem nasze dzieci. Mój synek pojedzie do szkockiej babci, do Edynburga, bo babcia ma osiemdziesiąt parę lat i co roku się odżegnuje już od robienia świąt. Mówi: "to już są ostatnie święta, już jestem za stara". Sprowadza swoich pasierbów z Australii, babcia Marion, czyli moja była teściowa, więc mój syn jedzie tam reprezentować naszą rodzinę - mówi nam Richardson.

Z kolei córka gwiazdy, mieszkająca na co dzień w Londynie, przyjedzie do Warszawy, gdzie spędzi święta z matką i dziadkami. Richardson podkreśla również, że święta będą spokojne i bez presji. Dziennikarka nie ukrywa, że mimo podziału rodziny uwielbia świąteczny okres.

Na szczęście moja córka, która na co dzień mieszka w Londynie i z którą się nie widuję, przyjedzie do Warszawy i będziemy tutaj z moimi rodzicami. Także myślę, że to będą święta idealne, bez żadnego ciśnienia, każdy je to, co chce, każdy robi to, co chce i to jest najcudowniejsze w tych świętach dla mnie. Nie ukrywam, że uwielbiam ten czas, ten okres - on pozwala nam przeżyć te w sumie smutne okoliczności zewnętrzne i tę okropną aurę. Więc tak, przystrajam, wyjmuję już światełka z piwnicy i przystrajam moje roślinki, kombinuję na temat stroików, myślę o menu świątecznym, a nawet zaplanowałam taką małą poświąteczną imprezę dla moich przyjaciół i znajomych. Także jestem w wirze przygotowań - powiedziała "Super Expressowi" Monika Richardson.

