Dziś urodziny Maryli Rodowicz. Ta tajemnica zaskoczy wiele osób!

Maryla Rodowicz od dekad jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej sceny muzycznej. Dziś (08.12.2025) świętuje swoje 80. urodziny, a jej kariera wciąż ma się doskonale. Z tej okazji warto przypomnieć nie tylko jej największe osiągnięcia, lecz także fakt, że muzyką zajęła się… trochę przez przypadek. Mało kto o tym wiedział.

Trudno wyobrazić sobie historię polskiej muzyki bez Maryli Rodowicz. Jej przebojów słuchały całe pokolenia, a kolejne wciąż odkrywają je na nowo. Artystka, mimo upływu lat, pozostaje aktywna zawodowo, koncertuje i nie wyobraża sobie życia bez ukochanych fanów. Zanim jednak trafiła na scenę, jej życie mogło potoczyć się zupełnie inaczej. W młodości związana była ze sportem, w którym odnosiła wielkie sukcesy. Spodziewaliście się tego?

O mały włos Maryla Rodowicz zostałaby sportsmenką

Mało kto dziś pamięta, że Maryla Rodowicz zaczynała karierę jako lekkoatletka. Jako nastolatka trenowała biegi i szybko pokazała, że ma do tego ogromny talent. W 1959 roku zdobyła brąz w biegu na 80 metrów przez płotki podczas Mistrzostw Polski Młodzików. Następnie stanęła na najwyższym stopniu podium w sztafecie 4 × 100 metrów. Wszystko wskazywało na to, że to właśnie sport będzie jej pasją i pracą.

Prócz sportu młoda Maryla próbowała swoich sił w muzyce, startowała m.in. w eliminacjach Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie. Ten moment okazał się dla niej prawdziwym przełomem. Głos, charyzma i sceniczna naturalność sprawiły, że coraz śmielej myślała o artystycznej karierze. Ostatecznie to muzyka zawładnęła jej życiem.

W latach 70. Polacy usłyszeli jej debiutancki album "Żyj mój świecie". Od tamtej pory Maryla Rodowicz nagrała ponad 20 płyt, wystąpiła na najważniejszych festiwalach, a jej piosenki grane były na całym świecie. Koncertowała w Europie, obu Amerykach, Azji i Australii. W dorobku artystki znajduje się ponad dwa tysiące utworów! To prawdziwa królowa sceny.

Prywatnie Maryla Rodowicz również miała barwne życie. Jej głośny związek z Danielem Olbrychskim był swego czasu jednym z najczęściej opisywanych przez media. Z aktorem Krzysztofem Jasińskim doczekała się dwojga dzieci: Jana i Katarzyny. W 1989 roku wyszła za Andrzeja Dużyńskiego, z którym ma syna Jędrzeja. Ich małżeństwo zakończyło się głośnym rozwodem w 2021 roku.

