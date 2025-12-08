Głosowanie Eurowizja Junior 2025: Jak oddać głos na Polskę? Instrukcja krok po kroku

Jak głosować na Eurowizji Junior 2025? Instrukcja krok po kroku

Głosowanie publiczności stanowi 50% ostatecznego wyniku konkursu Eurowizji Junior, dlatego każdy głos ma ogromne znaczenie. Proces został zaprojektowany tak, aby był prosty i dostępny dla każdego, niezależnie od kraju zamieszkania.

Aby oddać ważny głos, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

Wejdź na oficjalną stronę internetową konkursu: junioreurovision.tv lub vote.junioreurovision.tv.

Po wejściu na stronę obejrzyj skrót wszystkich występów konkursowych.

Następnie system poprosi Cię o wybranie trzech piosenek, na które chcesz oddać swój głos. Możesz wybrać reprezentantkę Polski, Mariannę Kłos, oraz dwójkę innych faworytów.

Po dokonaniu wyboru zatwierdź swoje głosy, przechodząc prostą weryfikację bezpieczeństwa. Twój głos zostanie zarejestrowany.

Czy głosowanie w Eurowizji Junior jest darmowe?

Tak, głosowanie online na Eurowizji Junior jest bezpłatne. W przeciwieństwie do dorosłej Eurowizji, gdzie często wymagane są płatne SMS-y, w Eurowizji Junior można oddać swój głos bez ponoszenia kosztów.

Kiedy rozpoczyna się głosowanie? Dwa etapy

Głosowanie online podzielone jest na dwie tury, co daje widzom więcej czasu na podjęcie decyzji i wsparcie ulubionych artystów.

Pierwszy etap (przed finałem):

Głosowanie rozpocznie się w piątek, 12 grudnia 2025 roku, o godzinie 21:00 czasu środkowoeuropejskiego. Potrwa ono nieprzerwanie aż do rozpoczęcia finałowego koncertu w sobotę, 13 grudnia, o godzinie 17:00. Głosy oddane w tym czasie zostaną zsumowane z tymi z drugiej tury.

Drugi etap (w trakcie finału):

Po zakończeniu wszystkich 18 występów konkursowych na żywo, prowadzący ogłoszą ponowne otwarcie linii do głosowania. Ten etap potrwa około 15 minut. To ostatnia szansa, aby oddać głosy i wpłynąć na ostateczny wynik.

Głosowanie jury:

Każdy kraj uczestniczący w konkursie przyznaje punkty (od 1 do 8, 10 oraz 12) dziesięciu piosenkom. Co ważne, jury nie może głosować na własnych reprezentantów.

Najważniejsze zasady głosowania na Eurowizji Junior

System głosowania w konkursie dla dzieci różni się od tego znanego z dorosłej Eurowizji. Kluczowe zasady, o których warto pamiętać, to:

możliwość głosowania online na własny kraj. To najważniejsza różnica. Fani z Polski mogą bez przeszkód wspierać Mariannę Kłos i jej piosenkę "Brightest Light".

konieczność wyboru trzech utworów. Aby głos był ważny, należy wskazać dokładnie trzech różnych wykonawców. Nie można oddać wszystkich głosów na jednego artystę.

głosowanie jest globalne. Głosować mogą widzowie z całego świata, również z krajów, które nie biorą udziału w konkursie.

głosy widzów to 50% wyniku. Ostateczny rezultat jest sumą punktów przyznanych przez profesjonalne jury w każdym z 18 państw (50%) oraz punktów z głosowania online (50%). Liczba punktów zależy od procentowego udziału głosów, jakie otrzymał dany utwór.

Dzięki tym zasadom każdy fan ma realny wpływ na to, kto zdobędzie Grand Prix Konkursu Piosenki Eurowizji Junior.

